Комиссии упразднили, портал не запустили

Об этом на совещании в городском акимате сообщил руководитель управления архитектуры и земельных отношений Нурбол Жунисбеков.

За два последних месяца прошлого года поступило 206 заявок на оформление прав на земельные участки. Но никто из претендентов на землю госакты на руки не получил. Все документы по-прежнему находятся в работе, по ним не приняты постановления городского акимата.

Что касается земельных аукционов, то, как подчеркнул спикер, их по-прежнему проводят по старинке. Причина лежит на поверхности: до сих пор нормально не заработал портал Единого государственного кадастра недвижимости.

Президент страны еще в апреле прошлого года подписал закон по вопросам цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений. Предполагалось еще с 1 июля перевести на новые рельсы предоставление прав на земельные участки в черте столицы и в городах республиканского, областного и районного значения. Но не получилось из-за неготовности системы. Дату ввода перенесли на 1 августа. Но до сих пор есть проблемы.

Между тем земельные комиссии, рассматривавшие ранее заявления на выдачу земельных участков в 88 городах республики, упразднили из-за перехода на новый порядок.

Предполагалось, что цифровизация обеспечит открытость информации о свободных земельных участках, генеральных планах, проектах детальной планировки населенных пунк­тов, схемах инженерных сетей, инфраструктуре. В общем, упростит процедуру предоставления прав на землю.

Каждый желающий сможет не только самостоятельно выбрать на электронной карте свободный земельный участок, но и тут же получить согласование с уполномоченными государственными органами. Точно так же в цифровом формате претендент на землю вправе изучить расположение инженерных сетей и согласовать с коммунальными предприятиями возможность подключения к ним. Вот только получение этих услуг пока невозможно.

– Все государственные услуги по приобретению права на недвижимое имущество должны осуществляться через Единый государственный кадастр недвижимости, – комментирует ситуацию Нурбол Жунисбеков. – Но пока эту услугу полноценно задействовать не получилось. Система не сработала. Все согласования должны дать монополисты – энергетики, газовики, водоканал, НАО «Правительство для граждан»... Их специалистов уже обучили, дали логины-пароли. Они только начинают вникать и присылать нам ответы по передаче того или иного земельного участка на оформление.

Депутат Мажилиса Парламента Болатбек Нажиметдинулы еще летом поднимал проблему неготовности нормативно-правовых­ актов, которые требовалось разработать госорганам для полноценной реализации Указа Президента.­ И даже обсуждал этот вопрос на площадке Палаты предпринимателей с участием в онлайн-режиме вице-министров сельского хозяйства и цифрового развития, обращая внимание на то, что соответствующая работа может быть провалена.

На возможные сбои и проволочки с активизацией портала мажилисмен обращал внимание руководителей и местных исполнительных органов, и Правительства.­

– На дворе 2024 год, а система ЕГКН так и не заработала, – подчеркнул на совещании в Шымкентском городском акимате Болатбек Нажиметдинулы. – И теперь мы слышим, что в Шымкенте не оформлена ни одна заявка. И так по всей стране. Вместо того, чтобы оперативно решать проблемные вопросы, в ответ звучали заверения, мол, все хорошо, а если где-то что-то застопорилось, так это, скорее всего, происходит по вине местных исполнительных органов. Теперь-то уже совершенно очевидно, что это не так. Не понимаю, зачем запускать в работу сырой продукт? Казахстанцы столкнулись с практически неразрешимой проблемой оформления права на недвижимое имущество и всеми вытекающими отсюда последствиями. Неужели нельзя было на время оставить два варианта – земельные комиссии и портал, работу которого отрегулировали бы по ходу?