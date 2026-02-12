Около двух тысяч единиц спецтехники задействованы в снегоуборочных работах в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

Коммунальные службы Астаны продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. Несмотря на непогоду, метели и морозы, они работают без остановок. За прошедшую ночь на снежные полигоны 3 539 рейсами большегрузов из столицы вывезли более 61 тысячи кубометров снега и наледи.

С утра 12 февраля в борьбе со снегом и наледью в городе задействованы почти 2 000 единицы спецтехники и 3 027 дорожных рабочих. В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено более 4,6 млн кубометров снега 322 404 рейсами.

Для обеспечения безопасного передвижения жителей дороги, тротуары и пешеходные зоны обрабатываются противогололёдными материалами. Работы по очистке и обработке территории города ведутся в круглосуточном режиме.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.