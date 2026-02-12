Коммунальщики Астаны очищают город от снега круглосуточно

Столица,Погода
115
Айман Аманжолова
корреспондент

Около двух тысяч единиц спецтехники задействованы в снегоуборочных работах в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

Коммунальные службы Астаны продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. Несмотря на непогоду, метели и морозы, они работают без остановок. За прошедшую ночь на снежные полигоны 3 539 рейсами большегрузов из столицы вывезли более 61 тысячи кубометров снега и наледи.

С утра 12 февраля в борьбе со снегом и наледью в городе задействованы почти 2 000 единицы спецтехники и 3 027 дорожных рабочих. В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено более 4,6 млн кубометров снега 322 404 рейсами.

Для обеспечения безопасного передвижения жителей дороги, тротуары и пешеходные зоны обрабатываются противогололёдными материалами. Работы по очистке и обработке территории города ведутся в круглосуточном режиме.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.

#Астана #снег #уборка

Популярное

Все
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
О газе, тарифах и социальной справедливости
Задачи, поставленные Президентом, требуют оперативного и эффективного решения
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
Тюлькубас – сердце экотуризма
Ураган прошелся по Конаеву
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Впереди – референдум
Школьника пригласили на стажировку в IT-компанию
Местный бизнес помогает городу
Таласбек Канафин назначен вице-министром сельского хозяйства РК
Указ Президента Республики Казахстан
Акимат заплатит за упавшее дерево
Запущена установка Hitachi
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
Безопасность, качество, компетентность
Образовательный контент в системе национальных приоритетов
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Подписан меморандум о создании нового производства
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Глава партии Respublica предложил вынести на референдум проект новой Конституции
Даже затяжные конфликты можно урегулировать посредством диалога: Касым-Жомарт Токаев
О больших запасах минерального сырья у Казахстана заявил Кошербаев в Вашингтоне
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синопти…
Младшеклассников второй смены перевели на онлайн в Астане
Умного робота разработали школьники Астаны
Более 56 тысяч людей остались без электричества в Португали…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]