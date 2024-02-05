Коммунальщики продолжают вывозить снег из Астаны

4 февраля из столицы вывезли более 45 тысяч кубометров снега, или 3 364 грузовика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, коммунальные службы столицы в связи с обильными осадками переведены на усиленный режим работы. В снегоуборочных работах задействованы около 300 дорожных рабочих, более 1,3 тыс. единиц спецтехники.

С начала зимнего периода на полигоны было вывезено 3 659 196 кубометров снега или 269 753 грузовых рейсов.

В акимате напомнили, что в столице расположены несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники. Здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение. Работа по вывозу снега проводится круглосуточно, в дневную и ночную смену.

По данным "Казгидромета", 5 февраля в Астане ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 7-9, днем 1-3 мороза.