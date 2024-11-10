Коммунальщиков в Астане перевели на круглосуточный режим работы

Фото: акимат Астаны

За прошедшую ночь из города было вывезено 2 400 кубометров снега, а это 188 рейсов большегрузов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сообщение официального сайта акимата Астаны

Сегодня в уборке снега задействовано более 1 200 единиц спецтехники и свыше 2 400 дорожных рабочих.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

В столице действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев.