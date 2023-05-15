Компании, использующие GeoServer, предупредили об опасности

Как подчеркнули в ГТС, этот случай еще раз доказывает, что сотрудники отделов информационной безопасности этих отраслей не уделяют должного внимания обновлению компонентов системы, что приводит к удваиванию угроз утечки конфиденциальной информации.

Фото: Kazpravda.kz

АО «Государственная техническая служба» сообщила, что в ходе мониторинга казахстанского сегмента Интернета обнаружены 17 IP-адресов, предположительно подверженных критическим уязвимостям с идентификаторами CVE-2022-24816 и CVE-2023-25157, передает Kazpravda.kz.

Отмечается, что обнаруженные IP-адреса принадлежат крупным компаниям квазигосударственного сектора Казахстана.

"Программное обеспечение GeoServer используется во многих казахстанских компаниях и в основном для администрирования и публикации геоданных на сервере. GeoServer используется в различных отраслях, таких как геология, экология, геодезия, сельское хозяйство, управление городами и др., где пространственные данные являются важными компонентами для принятия стратегических решений", - говорится в сообщении.

Национальной службой реагирования на компьютерные инциденты (KZ-CERT) в адрес владельцев IP-адресов и операторов связи направлены уведомления с рекомендациями о необходимости незамедлительно применить обновления во избежание возможных рисков и угроз информационной безопасности.

"Своевременно непринятые меры по устранению уязвимостей могут привести к компрометации конфиденциальных данных и осуществлению дальнейших атак на сеть, в том числе внедрению вредоносного программного обеспечения в другие системы, что поставит под угрозу безопасность инфраструктуры всей сети. Успешная атака на уязвимый GeoServer может нанести ущерб репутации компании и привести к негативному вниманию со стороны СМИ и общественности", - отметили в ГТС.

Как подчеркнули в Гостехслужбе, этот случай еще раз доказывает, что сотрудники отделов информационной безопасности этих отраслей не уделяют должного внимания обновлению компонентов системы, что приводит к удваиванию угроз утечки конфиденциальной информации.

"Ранее компания Shadowserver Foundation (организация по обеспечению информационной безопасности, которая отправляет ежедневные сетевые отчеты подписчикам и сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру в расследовании киберпреступлений) опубликовала информацию об уязвимостях в программном обеспечении GeoServer. Рекомендуем всем компаниям обращать внимание на обновления систем и программных обеспечений, используемых в их инфраструктуре", - добавили в ГТС.

Общие рекомендации по устранению уязвимостей размещены на сайте CERT.GOV.KZ