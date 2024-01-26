Кому из правоохранительных органов больше всего доверяют казахстанцы

Бюро нацстатистики поделилось результатами исследования уровня доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе, которое проводилось в октябре-ноябре 2023 года во всех регионах республики, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно опросу, наибольшим доверием среди насления пользуются пожарные. Так, удельный вес доверяющих противопожарной службе составил 77,2%.

На втором месте находится прокуратура – доля доверяющих этому органу составила 63,8%.

Топ-3 вызывающих доверие граждан замкнула полиция. Удельный вес доверяющих ей составил 63,1%.

Далее по убыванию уровня доверия следуют судебная система, Антикор и АФМ.

- По результатам обследования в районе своего проживания в полной безопасности себя чувствуют 61,7% опрошенных, достаточно безопасно – 30,5%, небезопасно – 6,0%, совсем небезопасно выбрали 1,0%, и затруднились ответить – 0,8%. Согласно ответам респондентов основными причинами небезопасности являются недостаточное освещение – 26,7%, страх выходить одному – 15,8% и низкий уровень безопасности – 14,4%, – рассказали статистики.

В разрезе регионов самое большее число зарегистрированных преступлений за январь-декабрь 2023 года совершено в Алматы – 27 576 случаев, Астане – 18 041 случай, Шымкенте - 6 533 случая, Алматинской области – 10 223 случая, Карагандинской – 9 264 случая, Актюбинской области – 6 178 случаев.

Инфографика: Stat.gov.kz