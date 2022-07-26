Фото: ДП Алматы
Транспорт , Общество
Кому могут запретить пользоваться электросамокатами в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Жандос Мураталиев на брифинге в МВД рассказал, как планируют регулировать вопрос использования электросамокатов в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Не первый год эта проблема обсуждается. Началось всё в Алматы, жители и гости города начали активно пользоваться самокатами. Мы уже третий год обсуждаем эту проблему и на законодательном уровне предлагаем внести изменения, принять стандарт. После принятия стандарта уже в течение этого года будем вносить изменения в Закон РК «О дорожном движении», в Правила дорожного движения, а также в КоАП», – сообщил Жандос Мураталиев.

В стандарте, добавил он, укажут, как будет реализовываться эта мера в Казахстане, как будут сертифицироваться самокаты.

«В дальнейшем в Законе «О дорожном движении» будем прописывать, кто такой водитель электросамоката, какие у него права… Данные нормы будут обсуждаться с другими госорганами, общественностью. При принятии данного стандарта учли мнения урбанистов, блогеров, общественности. Для изменений в законодательство будем с ними обсуждать», – заверил спикер.

Между тем, по его данным, водительское удостоверение при управлении электросамокатами не будет требоваться.

«Но будет обязательное условие: если гражданин будет выезжать на электросамокате на дорогу или на проезжую часть (на ту же велополосу, на тот же тротуар), чтобы он, конечно, достиг 16-летнего возраста. Конечно же, чтобы электросамокаты были оборудованы фарами, чтобы в ночное время их можно было бы увидеть. Другие особенности конкретно будет обсуждать в ходе внесения изменений в Закон «О дорожном движении», - подчеркнул спикер.

Мураталиев выразил надежду, что до нового года эти поправки будут приняты.

Ранее сообщалось, что в Алматы ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды.

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