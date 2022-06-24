Конференция «Потребление медиа-контента в Казахстане. Факторы влияния и тенденции развития» прошла в Нур-Султане

Сегодня в Нур-Султане представители ТВ каналов, медиаизмерителей и рекламных агентств собрались на конференции «Потребление медиа-контента в Казахстане. Факторы влияния и тенденции развития», организованной ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация».

На конференции выступил Министр Аскар Умаров: «Такие открытые дискуссии, такая плодотворная работа будут только способствовать развитию нашей медиасферы. Все озвученные сегодня предложения будут изучены, рассмотрены на предмет их применения в современной медиапрактике. Министерство информации и общественного развития всегда готово выходить на диалог».