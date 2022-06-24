Официально
Конференция «Потребление медиа-контента в Казахстане. Факторы влияния и тенденции развития» прошла в Нур-Султане

Сегодня в Нур-Султане представители ТВ каналов, медиаизмерителей и рекламных агентств собрались на конференции «Потребление медиа-контента в Казахстане. Факторы влияния и тенденции развития», организованной ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация».

На конференции выступил Министр Аскар Умаров: «Такие открытые дискуссии, такая плодотворная работа будут только способствовать развитию нашей медиасферы. Все озвученные сегодня предложения будут изучены, рассмотрены на предмет их применения в современной медиапрактике. Министерство информации и общественного развития всегда готово выходить на диалог».

Популярное

Все
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Наркомания заметно помолодела в Казахстане. В чем причина?
Новые возможности древнего Саурана
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Банные традиции Казахстана: как работали "центры деловых встреч" Средневековья
Играет Катя на домбре
Служба в правоохранительных органах – огромная ответственность перед страной и народом
Ни шагу назад!
Выявлять и предупреждать
Сражения под сенью «Байтерека»
Тренд на хозяйственность
Медиаизмерения в новой реальности
Предотвратить вывод капитала
Почему судья не должен бояться принимать решения – интервью со специалистом
Настоящие парни
Право на помощь
Два в одном
Высшие ценности государства
Делиться прибылью с народом
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
Тяжкий груз сирийской войны
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе

Читайте также

Официально
Развитие казахстанских СМИ – обзор
Официально
Инициатива Казахстана о переименовании ТюркПА была поддержа…
Официально
Министры обороны Казахстана и России обсудили вопросы двуст…
Официально
Министр просвещения РК встретился с детьми из сельских школ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]