Конфискованную у коррупционеров сумму озвучил глава Минфина РК

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Напомним, по поручению главы государства средства, изъятые по коррупционным уголовным делам, направляются на специальный счет в Фонд поддержки инфраструктуры образования и будут использоваться на строительство и ремонт школ.

«В настоящее время на данном счете 120 млрд тенге. Сейчас ожидаем заявок от Министерства просвещения. Мы будем ремонтировать те школы, где есть такая необходимость. Это трехсменные школы, где нужно провести первоочередной ремонт, где нужно завершить определенные пристройки для расширения», – рассказал Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Сенате Парламента РК.

Он уточнил, что в данное время принимаются заявки.

«Как только мы их сформируем, вынесем на республиканскую бюджетную комиссию. Потом эти деньги направим в регионы», – добавил глава Минфина.