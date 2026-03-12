В турнире принимали участие ведущие конькобежцы мира

Фото: Спорт Шредингера

Международный сезон конькобежца Евгения Кошкина завершился еще одной медалью - казахстанец второй год подряд выиграл престижный турнир "Серебряный шар" в Нидерландах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт Шредингера

В турнире принимали участие ведущие конькобежцы мира, в том числе, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Джордан Штольц и серебряный призер Олимпиады-2026 Йенинг Де Боо.

Соревнования проходили на дистанции 100 метров. Кошкин выиграл несколько раундов, а в финале показал время - 9.560.

К сожалению, 100 метров - не олимпийская дистанция. На Олимпиаде-2026 Евгений Кошкин показал девятый результат на дистанции 500 метров.

В ноябре Кошкин взял серебро на этапе Кубка мира в США, показав рекордное время в карьере - 33.67

Кошкин возвращается в Казахстан, 17 марта в Астане стартует чемпионат Казахстана.