Конькобежец Кошкин второй год подряд выиграл «Серебряный шар» в Нидерландах

Спорт
119

В турнире принимали участие ведущие конькобежцы мира

Фото: Спорт Шредингера

Международный сезон конькобежца Евгения Кошкина завершился еще одной медалью - казахстанец второй год подряд выиграл престижный турнир "Серебряный шар" в Нидерландах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт Шредингера

В турнире принимали участие ведущие конькобежцы мира, в том числе, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Джордан Штольц и серебряный призер Олимпиады-2026 Йенинг Де Боо.

Соревнования проходили на дистанции 100 метров. Кошкин выиграл несколько раундов, а в финале показал время - 9.560.

К сожалению, 100 метров - не олимпийская дистанция. На Олимпиаде-2026 Евгений Кошкин показал девятый результат на дистанции 500 метров.

В ноябре Кошкин взял серебро на этапе Кубка мира в США, показав рекордное время в карьере - 33.67

Кошкин возвращается в Казахстан, 17 марта в Астане стартует чемпионат Казахстана.

#турнир #победа #конькобежец #Кошкин #Серебряный шар

Популярное

Все
Гравюры из испанского дневника
Музей справил новоселье
Сельские школы вышли на новый уровень
Референдум: время сплоченности народа
Мода с северным характером
На реках начали дробление льда
Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий
Рост производства и мощностей
О партнерстве, взаимодействии и союзничестве
На пользу регионам
В одном строю с пограничниками
Как заработать на весне
Устойчивость, баланс и развитие
Реализуя запрос на прозрачность
Ради чистоты родного города
Принята Концепция по защите биоразнообразия
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Легкие деньги с тяжелыми последствиями
Курс на гуманизацию
Распоряжение Главы государства о назначении
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
В СКО готовятся к паводку
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
«Как много девушек хороших...»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету

Читайте также

На кортах США
Дубль от Милада Карими
Ербол Хамитов открыл счет медалям!
Золотой пируэт в Альпах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]