Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане

И сайгу сохранить, и фермера защитить

С 1 июля в Западно-Казахстанской области начнут действовать природный резерват «Бокей Орда» и Ащиозекский государственный заказник.

Особое внимание здесь будет уделяться охране степной антилопы – сайги. С другой стороны, уже сегодня необходимо в ускоренном порядке выработать контрольные механизмы регулирования численности этого реликтового животного: благодаря принятым 10 лет назад мерам популяция настолько возросла, что наносит значительный ущерб животноводству южных районов региона.

Об этом шла речь на совещании под председательством акима области Гали Искалиева с учас­тием вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Алии Шалабековой, специалис­тов надзорных природоохранных ведомств, ученых, бизнес-сообщества.

Впрочем, обсуждение злободневной в течение последних лет темы в этот раз началось в южных районах области. На встречах с представителями уполномоченного ведомства местные фермеры рассказали, что из-за нехватки кормов приходится сокращать поголовье скота, так как сайга заходит на пастбища и сенокосные угодья животноводческих хозяйств.

На территории Западно-Казах­станской области ареал обитания и миграции поголовья сайгаков охватывает территорию общей площадью более 8 млн га шести южных районов: Жанибекского, Бокейординского, Казталовского, Жангалинского, Таскалинского и Акжаикского. В весенне-летний период большая часть поголовья обитает в Жанибекском и Казталовском районах, в осенне-зимний период они мигрируют в Жангалинский и южную часть Бокейординского района, а также в Атыраускую область. Встречаются незначительные переходы на территорию Саратовской и Волгоградской областей РФ.

Если в 2011 году после значительного падежа из-за пастереллеза численность сайги составляла порядка 17,7 тыс. голов, то в дальнейшем благодаря принятым мерам поголовье удалось восстановить. По данным авиаучета, проведенного до окота сайгаков весной 2021-го, численность уральской популяции превысила 545 тыс. голов. В связи с этим значительно расширились ареал обитания и пути миграции. Сейчас сайгу нередко можно встретить в Сырымском, Чингирлауском, Каратобинском районах ЗКО, где ранее такие случаи были единичны.

– Мораторий, действующий в Казахстане с 2012 года, свою задачу выполнил, – сказал аким области Гали Искалиев. – В данное время угрозы популяции сайгаков мы не видим, но сегодня обозначилась другая проблема – население южных районов говорит о том, что из-за увеличения поголовья сайги животноводство терпит ущерб. Да, это редкое древнее животное, которое мы должны сохранить, но сейчас от него вреда больше, чем от хищников.

По словам акима ЗКО, несмотря на проводимые охранные мероп­риятия, увеличение поголовья приводит и к росту фактов браконьерства. За последние 5 лет изъято около 8 тыс. рогов, 136 человек приговорены к ответственности. С начала года возбуждено 10 уголовных дел по незаконной перевозке, сбыту и хранению дериватов. Кроме того, порядка 40 млн тенге бюджетных средств тратятся на хранение и утилизацию рогов. Эти процедуры также несут определенные коррупционные риски.

Согласно постановлению Правительства, с 1 июля в области начнут действовать природный резерват «Бокей Орда» и Ащиозекский государственный заказник. Основная задача особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – защита, восстановление, поддержание биологического разнообразия природных комплексов и связанных с ними природных и историко-культурных объектов. Особое внимание в них будет уделяться охране сайги.

– Общая площадь заказника и резервата превышает 657 тысяч гектаров. ООПТ будут располагаться на территории Бокейординского, Жанибекского, Казталовского и Жангалинского районов, – отметила вице-министр. – На содержание ООПТ из республиканского бюджета выделяется 300 миллионов тенге. Планируется, что штатная численность работников составит 78 человек, из них 52 – инс­пекторы. Будет выделено 11 единиц техники. В настоящее время ведется подбор кадров, решается вопрос организации водопоя. Создавая необходимые условия по кормовой базе, организуя водопой, устраняя все факторы беспокойства, мы сможем удержать определенную часть популяции на территории ООПТ.

Озабоченность руководства области вызывает нехватка воды на территориях резервата и заказника. Поисковые работы проведены, обнаружены запасы подземных вод, пригодных для водопоя сельхозживотных. Они дадут 40–60 кубометров в сутки. Подрядчик готов бурить эксплуа­тационные скважины.

На сегодня 95% мирового поголовья сайги обитает в Казах­стане, из них 65% – на территории ЗКО. Рост ее поголовья – огромнейшее достижение мирового уровня, а создание резервата и заказника – значительный шаг к сохранению биоразнообразия не только для области, но и в масштабах всей страны, считают ученые. Вместе с тем создание ООПТ не решит вопрос регулирования численности животных.

– Чтобы не было ложных ожиданий, хочу подчеркнуть, что создание резервата полностью не снимет вопрос по сайге. Это мигрирующее животное, оно будет ходить туда, куда его направляет инстинкт. Конечно, наличие водопоев частично будет задерживать стада на территории резервата. Но зимой животные будут уходить. Тем более что такую территорию не огородишь забором, – отметил директор по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Сергей Скляренко.

По заказу Охотзоопрома послед­ние несколько лет специалисты АСБК вели учет чис­ленности сайги в ЗКО.

– Буквально пару дней назад получены цифры. По данным последнего учета, до окота чис­ленность сайгаков в Западно-Казахстанской области составляла около 800 тысяч особей. Эта цифра, безусловна, приблизительная. С прошлого года рост – примерно на 40%. Если брать во внимание весенний окот, то поголовье сейчас превысило один миллион. Совершенно очевидно, что назрела необходимость управления численностью популяции, учитывая проблемы сельхозтоваропроизводителей, – отметил спикер.

Но нельзя просто так взять и начать изымать поголовье, поскольку дериваты сайгака имеют ценность на китайском и других рынках. Если откроем охоту, не создав предварительно конт­рольных механизмов, это может привести к бесконтрольной добыче сайгаков всех трех популяций, в том числе устюртской, до сих пор находящейся в критическом состоянии.

Поэтому, как считает специа­лист, до того как начать регулировать численность сайгака, во-первых, необходимо на основании научного обоснования определить его оптимальную численность для региона, которая не будет вредить сельскому хозяйству, исходя из количества скота в регионе и кормовых условий. Кроме того, нужно в ускоренном порядке разработать контрольные механизмы использования сайгака, особенно оборота дериватов, чтобы нелегально добытые рога не смешивались с легально добытыми.

– С нашей точки зрения, должен быть единый оператор, по крайней мере на первом этапе работы. Иначе контроль будет осложнен, – считает специалист.

Пока же фермеры смогут защищать свои угодья, лишь отгоняя сайгу. Причем делать это можно, только когда недавно появившее­ся потомство немного окрепнет – через 3–4 недели.

Решение этого вопроса нельзя затягивать, иначе потери фермеров будут серьезнее, чем в прошлом году, считают местные ученые. По мнению доктора сельскохозяйственных наук, профессора Казыбая Бозымова, уже к концу лета, учитывая естест­венный падеж, на территории области должно быть 1,85–1,9 млн особей сайги. Его расчеты не взяты с потолка. Именно в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете им. Жангир-хана (ЗКАТУ), где Казыбай Бозымов долгие годы был ректором, впервые в Казахстане появился питомник сайги. За несколько лет его работы ученые вуза изучили все особенности животного.

– Мы для того и создали питомник, чтобы перед фермерами ответ держать, – отметил Казыбай Бозымов. – На сегодня в области 825 тысяч голов КРС, 1,7 миллио­на голов МРС! Что делать крестьянским хозяйствам? ЗКАТУ 15 лет занимается сайгаками, наши ученые быстро подготовят обоснование. Если объявлять тендеры, только время потеряем и потратим порядка 10–11 миллио­нов тенге бюджетных средств.

Как отметил аким области, в течение недели будет создана рабочая группа, куда войдут ученые, фермеры, зоозащитники, представители профильного министерства и местных исполнительных органов. С учетом мнений всех сторон в течение месяца группа должна выработать конкретные рекомендации, на основании которых определится перечень мероприятий по регулированию численности сайги в регионе.