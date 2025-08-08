Фото: Минкультуры РК

При поддержке Министерства культуры и информации РК и при организации Национальной академической библиотеки РК впервые среди поэтов, работающих в библиотечной сфере, прошел республиканский конкурс стихов на тему «Абайдың алып айдыны», передает Kazpravda.kz

Мероприятие было приурочено к 180-летию со дня рождения Абая Кунанбаева и направлено на поддержку культуры и литературы, развитие национальной науки и искусства, а также популяризацию библиотек и профессии библиотекаря.

На участие в поэтическом состязании поступило около 100 заявок со всех регионов страны, а в финале свои произведения представили 75 конкурсантов.

Победителям и лауреатам специальных номинаций вручили памятные призы, дипломы и юбилейные нагрудные знаки «Абай – 180 лет».