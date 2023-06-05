Консерваторы оказались сильнее

Днем раньше Эрдоган вместе с депутатами нового созыва Парламента дал присягу в главном законодательном органе страны и посетил мавзолей Ататюрка. Таким образом, политик остался на посту президента страны уже на третий срок.

Выборы в Турции проходили в два тура. И если в первом Эрдогану не хватило чуть меньше полпроцента для победы, то по результатам второго действую­щий президент Турции обошел своего соперника Кемаля Кылычдароглу на 4%. Как рапортовала турецкая Центральная избирательная комиссия, по итогам обработки 99,85% бюллетеней Эрдоган набрал во втором туре выборов 52,16% голосов. За кандидата от оппозиционного «Народного альянса» из шести партий Кемаля Кылычдароглу голоса отдали 47,84% избирателей.

Без преувеличения можно сказать, что за этими выборами следил весь мир, ведь от их результатов зависело, сменится ли парадигма внешнего курса Турции или останется прежней. То же самое касается и ориентиров внутренней политики: сторонники оппозиции в случае победы рассчитывали, что они станут более либеральными.

Явка избирателей во втором туре выборов превысила 85% – на свои участки пришли в общей сложности 60 млн человек. И, хоть и с весьма небольшим перевесом, сторонников традиционного курса оказалось больше. В основном это жители внутренних районов страны с консервативным населением, более религиозным, более социально уязвимым, более ориентирующимся на государственную поддержку. И верные своему лидеру и Партии справедливости и развития уже более 20 лет.

Многие эксперты считают, что электорат Эрдогана оказался и более организованным. К тому же за него призвал голосовать близкий в своих взглядах Синан Оган, который в первом туре набрал 5,17% голосов и выбыл из гонки.

Жители крупных городов, таких, как Стамбул, Анкара и Измир, еще в 2019 году выбравшие оппозиционных мэров, отдавали предпочтение программе Кемаля Кылычдароглу. Это во многом отражает недовольство населения данных городов в первую очередь экономической политикой Эрдогана, высоким уровнем инфляции и падением курса турецкой лиры. По данным The Economist, сейчас инфляция в годовом исчислении составляет 55% (годом ранее – 85%). Турецкая лира упала на 80% за последние пять лет, у республики самый большой за последние 40 лет дефицит платежного баланса.

Кроме того, в больших городах побережья высока доля светского населения, которое обычно выступает против партий исламского толка. Но, несмотря на все эти факторы, переломить ситуацию в выборах они не смогли.

Три главных фактора

Сами кандидаты в президенты тоже голосовали в разных городах: Кылычдар­оглуч– в Анкаре, Эрдоган – в Стамбуле. Действующий президент пришел на избирательный участок в школе в престижном районе Ускюдар. Обратившись к журналистам, он выразил уверенность в том, что подсчет голосов в этот раз будет очень быстрым, отметил, что страна подтвердила свою приверженность демократии. После этого Эрдоган направился на могилу своих родителей. Его соперник, голосуя, заявил о несправедливых выборах и пообещал бороться.

– Эрдоган победил с небольшим перевесом, но победил, – прокомментировал казахстанский­ политолог Уразгали Сельтеев, главным фактором чего, по его мнению, явилась поддержка со стороны Синана Огана. – Именно его электорат решил, кто будет править Турцией ближайшие пять лет.

Голосование за 74-летнего Кылычдар­оглу было протестным. Мол, если бы на его месте оказался, например, кто-то из мэров городов и более молодой, то президентство Эрдогана закончилось бы. Но он все равно продолжил бы оказывать определяющее влияние на процесс принятия решений через Парламент, считает Сельтеев.

Его коллега, руководитель турецкой редакции DW Эркан Арикан считает, что Эрдоган как глава государства просто имел в своем распоряжении все средства для проведения избирательной кампании с широкой поддержкой в СМИ: предвыборная реклама на государственном телевидении, масштабные выступления по всей стране.

«Три основных момента оказали огромное влияние на избирательную кампанию и ее исход в Турции, – написал он в своей колонке. – Во-первых, в феврале страна пережила катастрофу исторического масштаба – землетрясение, в результате которого только в Турции погиб­ло более 51 тысячи человек. Во-вторых, страна находится в плохой экономической ситуа­ции: инфляция выше, чем за последние 20 лет, безработица также высока и особенно затрагивает молодежь. А «утечка мозгов» последних лет еще больше ослабляет экономику. В-третьих, с 2015 года в стране появилось множество беженцев, особенно из Сирии, Ирака, Ирана и Афганистана. Большинство избирателей считают, что все три кризисные ситуации – с беженцами, ликвидацией последствий землетрясения и ухудшающейся экономикой – с большей вероятностью преодолеет опытный лидер Эрдоган, чем лидер оппозиции Кылычдар­оглу, который никогда не был в правительстве».

Путь к власти

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле в небогатой семье работника береговой охраны. Подростком ходил в исламскую школу, занимался футболом и даже был полупрофессиональным футболистом местного клуба «Фенербахче». Клуб хотел подписать Реджепа и сделать его профессионалом, но отец отказался в пользу более фундаментального образования для сына. В результате Эрдоган окончил религиозный лицей Эйюп в 1973 году, а в 1981-м получил диплом факультета экономики и менеджмента университета Мармара.

Реджеп Тайип проявлял интерес к политике с юных лет. В школьные и университетские годы был активным членом Турецкого национального студенческого союза, а в 1976-м стал председателем молодежного отделения Партии нацио­нального спасения в районе Бейоглу. Там он познакомился с Неджметтином Эрбаканом, которого считают основателем «политического ислама», он в 1996-97 годах даже занимал пост Премьер-министра Турции. Эта встреча оказала большое влия­ние на формирование взглядов Реджепа Эрдогана, который вскоре присоединился к турецкому исламистскому движению.

Когда в 1983 году была создана Партия благоденствия, карьера Эрдогана пошла в гору – в 1984-м он стал председателем ее ячейки в Бейоглу, в 1985-м – провинциальным председателем партии в Стамбуле.

В 1994 году Эрдогана выбрали мэром Стамбула. Его успехи на этом посту признавали даже критики: под его управлением Стамбул похорошел, решились такие хронические проблемы, как нехватка воды, избыток мусора, смог и пробки. Кроме того, Эрдогану удалось значительно снизить коррупцию в местном правительстве, а сам он при вступлении в должность выплатил большую часть долга муниципалитета, около 2 млрд долларов, и еще 4 млрд инвестировал в развитие города.

Однако твердая приверженность своим взглядам сыграла с Эрдоганом злую шутку. В 1998 году он получил судимость и даже попал в тюрьму за пуб­личную декламацию стихотворения, в котором были такие строки: «Мечети – наши казармы, купола – наши шлемы, минареты – штыки. Наши солдаты полны веры».

За эти слова стихотворение было признано разжигающим религиозную рознь, а самого Эрдогана приговорили к 10 месяцам тюремного заключения. Но самое главное – теперь он не мог занимать государственные должности и баллотироваться на выборах всех уровней.

Но Реджеп Тайип Эрдоган все равно не отказался от своих политических амбиций и в 2001 году возглавил учрежденную им Партию справедливости и развития. Именно с этого момента многие эксперты начинают отсчет времени, в течение которого Эрдоган находится у власти. Ведь уже более 20 лет он считается, пожалуй, самым влиятельным и популярным политиком в Турции.

Ну а к государственной службе Эрдоган вернулся, когда турецкая элита, ориентируясь на США, дала согласие на изменение ряда законов, в том числе и того, что запрещал баллотироваться на государственные должности лицам с судимостью. В 2003-м Эрдоган возглавил правительство и вплоть до президентских выборов 2014 года оставался Премьер-министром Турции, а после – бессменным пока президентом страны.