Такое мнение высказал заместитель директора Программы по энергетике, росту и безопасности Международного центра по налогам и инвестициям Уэсли Александр Хилл (США) в ходе Международного экспертного круглого стола «Новая конституционная модель Казахстана: на пути к устойчивому и современному государству», организованного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) совместно с Maqsut Narikbayev University (MNU).

По словам эксперта, конституционные реформы всегда привлекают внимание международного экспертного сообщества, поскольку затрагивают фундаментальные вопросы архитектуры государственного управления, распределения полномочий и взаимодействия между государством и обществом. Хилл отметил, что в международной практике процессы конституционных изменений обычно оцениваются по нескольким ключевым критериям. Среди них — инклюзивность процесса подготовки реформы, нормативно-правовая база проведения референдума, медийная среда и общий институциональный контекст реформ. По его словам, инклюзивность предполагает участие в подготовке реформы не только государственных институтов, но и экспертов, представителей гражданского общества и самих граждан.

В Казахстане, как отметил эксперт, этот подход был реализован через создание Конституционной комиссии, в состав которой вошли представители парламента, государственных органов, академического сообщества и гражданского общества. Кроме того, важным элементом процесса стало использование цифровых платформ для участия граждан. Через системы eGov и e-Otinish граждане могли направлять предложения и комментарии по проекту Конституции.

В результате комиссия получила более 12 тысяч предложений, что расширило общественное участие в обсуждении реформы. Эксперт также отметил, что обсуждение конституционной реформы в Казахстане происходило в условиях развитой медийной среды и активного использования цифровых коммуникаций. К 2025 году в стране было зарегистрировано более 5 тысяч средств массовой информации, а уровень проникновения интернета превысил 93% населения, что создало широкие возможности для общественного обсуждения.

Подводя итог, Хилл подчеркнул, что конституционные референдумы являются важным механизмом общественного участия в формировании институциональных основ государства. По его словам, референдум по новой Конституции, состоявшийся в Казахстане 15 марта 2026 года, стал кульминацией многолетнего процесса институциональных реформ и укрепил демократическую легитимность преобразований, предоставив гражданам возможность напрямую выразить свою позицию относительно будущей архитектуры государственного управления.