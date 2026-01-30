Конституционная комиссия подготовила первый проект новой Конституции Казахстана

Конституционная реформа
46

Преамбула полностью обновлена

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый проект новой Конституции Казахстана рассмотрен на шестом заседании Комиссии по Конституционной реформе, сообщает Kazpravda.kz

В рамках его подготовки были учтены предложения граждан, общественных организаций, политических партий и экспертов, поступившие за 6 месяцев, а также мнения, замечания и рекомендации членов Комиссии.

Как сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, новая Конституция состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

«Преамбула полностью обновлена. В ней нашли отражение общенациональные ценности, олицетворяющие прошлое и служащие ориентиром для настоящего и будущего страны», – озвучил он.

Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций признано в качестве стратегического направления деятельности государства.

«По этим новшествам прошли масштабные обсуждения, и они получили всеобщую поддержку», – сказал заместитель председателя Конституционного суда.

#реформа #конституция

Популярное

Все
Мектеп и медресе в Степи
От точечного реагирования – к системной профилактике
У карты народной судьбы
Биопрепарат для овощей и фруктов
В ожидании Олимпиады
Новая грамотность цифровой эпохи
Установлены лимиты орошения
Застрявшие в детстве, или Как образ Питера Пэна стал синдромом нашего времени
Оружие – под цифровой надзор
В небе нет границ, есть только горизонты
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Тихая музыка зимы
В Shymkent Creative Hub традиции обретают современное звучание
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Экран важнее сцены?
Ерлан Кокеев: «Главное – не плестись в хвосте перемен, а возглавить их, оставаясь верным своим корням»
Аплодисменты, аплодисменты…
Смартфон вместо тетрадки
Игра, хранящая мудрость предков
Кто мы?
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Незыблемая основа общественной консолидации
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Из школьников – в исследователи
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Будет построена объездная дорога
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Инклюзивный центр в музее
Жулдыз подключили к природному газу
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека

Читайте также

Заседание диалоговой площадки прошло в Сенате
Считаю уместным рассмотреть вопрос о новой Конституции – Ма…
Министр юстиции: поправки затрагивают более 80% Конституции…
Имеет стратегическую важность – Жанарбек Ашимжан о предоста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]