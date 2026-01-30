Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый проект новой Конституции Казахстана рассмотрен на шестом заседании Комиссии по Конституционной реформе, сообщает Kazpravda.kz

В рамках его подготовки были учтены предложения граждан, общественных организаций, политических партий и экспертов, поступившие за 6 месяцев, а также мнения, замечания и рекомендации членов Комиссии.

Как сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, новая Конституция состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

«Преамбула полностью обновлена. В ней нашли отражение общенациональные ценности, олицетворяющие прошлое и служащие ориентиром для настоящего и будущего страны», – озвучил он.

Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций признано в качестве стратегического направления деятельности государства.