Конституционная реформа имеет особое значение для будущего страны – Бактыкожа Измухамбетов

Конституционная реформа
101

Депутат Мажилиса Парламента РК Бактыкожа Измухамбетов рассказал о различиях в работе Курултая и Народного Совета, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам депутата, среди предложений, которые должны быть отражены в тексте преамбулы, предусмотрена специальная норма об ответственности перед будущими поколениями и их интересах.

«Ответственность перед будущими поколениями – один из фундаментальных принципов государственной политики. Этот принцип должен стать главным ориентиром в формировании экологической политики, бюджетном планировании, рациональном и экономном использовании природных ресурсов, сохранении национального богатства. Этот подход направлен на то, чтобы государственное управление ориентировалось не на будущие интересы, а на устойчивое развитие страны. Он также тесно связан с социальной ответственностью государства, задачами охраны окружающей среды и целью укрепления национальной безопасности. Поэтому утверждение этой нормы должно быть не просто декларативной позицией, а важным принципом, определяющим конкретный стратегический курс государственной политики», - сказал он.

Еще одно направление, обозначенное Измухамбетовым, касается конституционного статуса и функционала Курултая и Народного Совета.

«Курултай и Народный Совет дополняют и совершенствуют друг друга. Таким образом, мы сможем в полной мере реализовать концепцию «Слышащее государство». Преимущество Народного Совета – в его широких полномочиях. То есть, Народный Совет – это не только совещательный орган, но и площадка, где высказываются мнения, доводятся предложения населения, учитывается гражданская позиция», – пояснил мажилисмен.

#реформа #конституция

