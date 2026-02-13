Новая Конституция задает новый вектор развития страны. Об этом заявил Государственный советник РК Ерлан Карин, выступая на заседании Общенациональной коалиции: «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана», сообщает Kazpravda.kz

По его словам, Конституционная комиссия, в состав которой вошли представители всех регионов и различных сфер, работала в открытом формате. Проект новой Конституции стал результатом открытых обсуждений, всестороннего анализа предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертного сообщества. Заседания проходили в прямом эфире, каждая статья и норма детально обсуждалась, а все поступившие от граждан предложения тщательно анализировались.

С октября прошлого года через платформы e-Otinish и e-Gov по вопросам конституционной реформы поступило более 2 тысяч предложений. После публикации проекта граждане направили дополнительно свыше 10 тысяч предложений и замечаний. Это, как подчеркнул Ерлан Карин, позволяет говорить о документе как о по-настоящему народной Конституции.

Проект нового Основного закона состоит из 11 разделов и 96 статей. В нем, по словам Государственного советника, закреплен принципиально новый подход к развитию государства.

«Прежде всего, в центре Конституции поставлен человек, его права и свободы. Если действующая редакция в большей степени отражала интересы государства и его полномочия, то новая вводит человеческое измерение развития страны. Раздел II «Основные права, свободы и обязанности» полностью посвящен этой сфере, а стратегической основой развития объявлен человеческий капитал – знания, способности и труд граждан», – отметил Государственный советник.

Показательно, что слово «человек» в проекте новой Конституции используется 53 раза против 27 в редакции 1995 года.

По словам Ерлана Карина, вторым важным направлением стало укрепление государственности. В различных статьях отражены и раскрыты принципы Независимости, Суверенитета и территориальной целостности. Так, в статье 3 раздела «Основы конституционного строя» первым базовым принципом деятельности государства прямо закреплена защита Суверенитета и Независимости.

Третьим аспектом Карин назвал усиление национальной идентичности. В преамбуле закреплена формула о преемственности тысячелетней истории Великой степи, что, по его словам, подчеркивает исторические истоки и самобытность государства.

В числе стратегических новаций – закрепление приоритетов образования, науки, инноваций, культуры и искусства. Впервые на уровне Основного закона закреплена норма о защите персональных данных в цифровом пространстве, что отражает новое измерение защиты прав человека и стремление страны к технологическому развитию.

«Определяя такие стратегические приоритеты, Казахстан ясно обозначает стремление стать в будущем страной образованных, опирающихся на достижения науки и инновации граждан, а также нацеленной войти в число технологически развитых государств мира. Поэтому это Конституция, которая даст новый импульс развитию страны», – сообщил Государственный советник.

Существенные изменения затрагивают и политическую систему. Введение однопалатного Парламента, института Вице-Президента, создание Народного совета, установление однократного срока полномочий для ряда высших должностных лиц формируют современную и динамичную модель управления и закрепляют отказ от прежней политической конструкции.

Ерлан Карин подчеркнул, что действующая Конституция сыграла важную роль в становлении Независимого Казахстана и стала фундаментом достигнутых успехов. Однако мир вступил в новый этап развития, характеризующийся геополитическими, геоэкономическими и технологическими изменениями, что требует адаптации политических систем к новым вызовам.

По его словам, новая Конституция откроет новую страницу в историческом развитии страны и станет основой дальнейшего поступательного движения государства. Поэтому это Конституция, которая задает новый вектор развития страны.