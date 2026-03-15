Для Конституции Нарбаевой оно стало символом ее жизни и внутренней силы, закрепленной в гражданской позиции, сообщает Kazpravda.kz

Родившаяся в 1958 году, она стала носителем имени, которое для многих может показаться всего лишь отражением доброй традиции называть детей в честь значимых политических понятий или праздников. Однако для нее это имя стало не просто набором букв, а жизненным кредо. Уже 68 лет она носит это имя, и за это время сменились эпохи, но ее отношение к важнейшим событиям страны осталось неизменным.

Сегодня Конституция Нарбаева приняла участие в референдуме, что для нее стало особенно символичным. Ее голос – это не просто выбор гражданина. Для нее это личная история, где каждый голос имеет значение, и где ее имя обязывает к активной гражданской позиции.

Важность этого момента сложно переоценить. Символично, что в день, когда пересматривается Основной закон, в голосовании участвует человек, чье имя прямо связано с этим законом. Конституция проявила свою гражданскую зрелость и активность, приняв участие в референдуме, который касается таких ключевых вопросов, как права и обязанности граждан. Для нее это не просто бюрократический процесс, а важное событие, в котором каждый голос имеет значение.

«Я очень рада. Для меня важно чувствовать поддержку, и сегодня она действительно ощущается. Особенно ценно, когда всё делается искренне от души», – рассказала Конституция Нарбаева.

Это искреннее ощущение поддержки и понимания важности ее участия в этом процессе стали залогом ее ответственности за свой выбор. Она подошла к этому выбору с воодушевлением, зная, что её участие в этом событии – это не только личный вклад, но и символ, который подтверждает ее верность гражданской позиции.