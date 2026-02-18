Конституция прямого действия: в Астане обсудили новые механизмы защиты прав граждан

Конституционная реформа
182
Раушан Бостанова
корреспондент отдела общества

В Институте законодательства и правовой информации состоялась экспертная встреча с депутатом Мажилиса, членом Комиссии по конституционной реформе, доктором юридических наук Маратом Башимовым, сообщает Kazpravda.kz

Фото организатора

Темой обсуждения стали конституционные новеллы в сфере защиты прав человека и их практическая реализация.

В дискуссии приняли участие руководство Института, научные сотрудники и специалисты в области конституционного права. Участники рассмотрели положения проекта новой Конституции, касающиеся трансформации политико-правовых институтов и

По словам Марата Башимова, ключевой особенностью документа является его прямое действие.

«Проект новой Конституции — это документ прямого действия, ориентированный на защиту интересов гражданина. Мы переходим от декларативных норм к созданию действенных механизмов их реализации», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что обновленные положения соответствуют международным стандартам в области прав человека и требованиям ООН. В числе новелл — защита персональных данных, усиление гарантий права на труд и социальные блага.

«Из социально-экономических прав можно выделить право на труд и изменение отношения к человеку труда, его социальным гарантиям. Также четко закреплено право на отдых. Ранее оно прямо не декларировалось, теперь норма сформулирована однозначно», — сказал Марат Башимов.

По его словам, при разработке проекта использовались нормы конвенций Организации Объединенных Наций и практика европейского права. При этом каждое право сопровождается четко обозначенными пределами его ограничения.

«Мы последовательно следовали признанным международным стандартам. За каждой статьей, предоставляющей свободы, обозначены пределы их ограничения — так, как это принято в международных договорах», — подчеркнул депутат.

В ходе встречи также обсуждались вопросы имплементации новых норм в действующее законодательство, совершенствование административной юстиции и укрепление верховенства права.

Директор Института Индира Аубакирова отметила, что участие парламентариев в экспертных дискуссиях позволяет обеспечить качественную правовую экспертизу и синхронизировать законотворческий процесс с научным анализом.

По словам Марата Башимова, работа Конституционной комиссии стала продолжением реформ 2022 года и направлена на дальнейшее укрепление правозащитной архитектуры страны.

#реформа #конституция #Марат Башимов

