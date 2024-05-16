Следующая консультативная встреча лидеров ЦА пройдет в Астане

Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с секретарями советов безопасности стран Центральной Азии, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Президент отметил, что сегодняшняя встреча является важным этапом подготовки Шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане 9 августа.

Он рассказал, что в качестве председателя в текущем году Казахстан ведет активную работу по укреплению потенциала предстоящего саммита.

«Нами разработана стратегия развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040». Приоритеты регионального сближения, прежде всего, нацелены на расширение пятистороннего взаимодействия и укрепление международной субъектности Центральной Азии. Уверен, что принятие этого документа в ходе саммита в Астане будет иметь концептуальное значение для региона. Особый характер отношений наших стран закреплен в договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Он выводит стратегическое партнерство на новый уровень. Считаю, что одним из главных итогов саммита в Астане могло бы стать завершение процедуры подписания этого исторического для всех нас договора и его вступление в силу. Актуальным остается дальнейшее институциональное совершенствование нашего пятистороннего формата, – сказал лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул в своем выступлении высокий уровень регионального взаимодействия в духе дружбы, добрососедства и союзничества. При этом, по его словам, сотрудничество не замыкается только внутри региона.