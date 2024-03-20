Контрабандный товар на 670 млн тенге пытались перевезти в ЗКО

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции ЗКО совместно с батальоном патрульной полиции на автодороге Уральск - Бузулук остановили два большегруза.

«В одной из машин были обнаружены 1348 коробок с сыром, по подложным документам они перевозились как соль. Примерная стоимость сыра составляет 320 миллионов тенге. В другом были обнаружены и изъяты коробки с сигаретами без акцизных марок в количестве 1755 коробок, а это 87755 блоков, по подложным документам перевозились как трубы. Примерная стоимость изъятых сигарет составляет более 350 миллионов тенге. Подозреваемые с контрабандным товаром намеревались пересечь государственную границу. Предварительная общая сумма изъятого товара составила 670 миллионов тенге», — детализировали в правоохранительных органах.