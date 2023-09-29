Контроль на границе

Открывая работу заседания, спикер палаты отметил, что в соответствии с Указом Главы государства депутатские полномочия сенатора Аскара Шакирова – председателя Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности – были прекращены. Согласно конституционным нормам Центральная избирательная комиссия приняла соответствующее постановление.

Спикер Сената отметил, что Аскар Шакиров работал на долж­ностях заместителя председателя Сената, председателя комитета, и выразил ему благодарность за проделанную работу.

Также депутаты рассмотрели вопрос о прекращении полномочий сенатора Гауеза Нурмухамбетова, который в соответствии с Указом Президента страны был назначен акимом Северо-Казахстанской области. В этой связи Центральная избирательная комиссия внесла соответствующее представление на рассмотрение палаты.

– Гауез Нурмухамбетов был избран в Сенат в начале этого года, он выступал инициатором законопроектов, активно участвовал в решении важных вопросов, волнующих население, посредством депутатских запросов, – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания палаты назначенный ранее Указом Главы государства депутат Сената Дархан Кыдырали принес присягу и был избран в состав Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности. Как напомнил спикер Сената Маулен Ашимбаев, Указом Президента РК 26 сентября 2023 года Дархан Кыдырали назначен депутатом Сената.

– Дархан Кыдырали – опытный государственный деятель. Мы вместе проводили несколько важных мероприятий, когда он занимал должность министра информации и общественного развития. Желаем успехов и уверены, что Вы продолжите трудиться на благо страны, – сказал Ашимбаев.

Председателем этого комитета депутаты избрали сенатора Андрея Лукина, который ранее работал председателем Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. В этой связи сенаторы проголосовали также и за назначение на позицию председателя конституционного комитета сенатора Нурлана Бекназарова.

Депутатами Сената также одоб­рен Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан­ о совместном таможенном контро­ле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи».

Озвучили в ходе заседания сенаторы и свои депутатские запросы. Так, Султанбек Макежанов предложил увеличивать финансирование реального сектора экономики страны, деньги на который сейчас, по мнению сенатора, выделяются по остаточному принципу. Проблемы финансирования Фондом социального медстрахования больниц и поликлиник обозначила сенатор Бибигуль Жексенбай. По ее мнению, все это негативно сказывается на качестве лечения и не позволяет медорганизациям развиваться.

Закиржан Кузиев, поднимая проблемы крестьянских хозяйств, занимающихся производством молока, озвучил ряд предложений, направленных на поддерж­ку отечественных сельхозпроизводителей. Внимание на проблемы развития Шымкента, касающиеся строительства инженерной инфраструктуры, дорог и центра реабилитации для людей с инвалидностью, акцентировала Айгуль Капбарова.

Депутат Мурат Кадырбек обозначил риски срыва сроков программы газификации Туркестанской области из-за дефицита финансирования, а Галиаскар Сарыбаев предложил активнее стимулировать к переезду на историческую Родину кандасов, а также помогать этническим казахам, проживающим за рубежом, поддерживать и развивать национальные традиции и ценности.