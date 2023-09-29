Контроль на границе

Статьи
89

Закон о таможенном контроле энергоресурсов через казахстанско-узбекскую границу одобрили сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Открывая работу заседания, спикер палаты отметил, что в соответствии с Указом Главы государства депутатские полномочия сенатора Аскара Шакирова – председателя Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности – были прекращены. Согласно конституционным нормам Центральная избирательная комиссия приняла соответствующее постановление.

Спикер Сената отметил, что Аскар Шакиров работал на долж­ностях заместителя председателя Сената, председателя комитета, и выразил ему благодарность за проделанную работу.

Также депутаты рассмотрели вопрос о прекращении полномочий сенатора Гауеза Нурмухамбетова, который в соответствии с Указом Президента страны был назначен акимом Северо-Казахстанской области. В этой связи Центральная избирательная комиссия внесла соответствующее представление на рассмотрение палаты.

– Гауез Нурмухамбетов был избран в Сенат в начале этого года, он выступал инициатором законопроектов, активно участвовал в решении важных вопросов, волнующих население, посредством депутатских запросов, – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания палаты назначенный ранее Указом Главы государства депутат Сената Дархан Кыдырали принес присягу и был избран в состав Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности. Как напомнил спикер Сената Маулен Ашимбаев, Указом Президента РК 26 сентября 2023 года Дархан Кыдырали назначен депутатом Сената.

– Дархан Кыдырали – опытный государственный деятель. Мы вместе проводили несколько важных мероприятий, когда он занимал должность министра информации и общественного развития. Желаем успехов и уверены, что Вы продолжите трудиться на благо страны, – сказал Ашимбаев.

Председателем этого комитета депутаты избрали сенатора Андрея Лукина, который ранее работал председателем Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. В этой связи сенаторы проголосовали также и за назначение на позицию председателя конституционного комитета сенатора Нурлана Бекназарова.

Депутатами Сената также одоб­рен Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан­ о совместном таможенном контро­ле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи».

Озвучили в ходе заседания сенаторы и свои депутатские запросы. Так, Султанбек Макежанов предложил увеличивать финансирование реального сектора экономики страны, деньги на который сейчас, по мнению сенатора, выделяются по остаточному принципу. Проблемы финансирования Фондом социального медстрахования больниц и поликлиник обозначила сенатор Бибигуль Жексенбай. По ее мнению, все это негативно сказывается на качестве лечения и не позволяет медорганизациям развиваться.

Закиржан Кузиев, поднимая проблемы крестьянских хозяйств, занимающихся производством молока, озвучил ряд предложений, направленных на поддерж­ку отечественных сельхозпроизводителей. Внимание на проблемы развития Шымкента, касающиеся строительства инженерной инфраструктуры, дорог и центра реабилитации для людей с инвалидностью, акцентировала Айгуль Капбарова.

Депутат Мурат Кадырбек обозначил риски срыва сроков программы газификации Туркестанской области из-за дефицита финансирования, а Галиаскар Сарыбаев предложил активнее стимулировать к переезду на историческую Родину кандасов, а также помогать этническим казахам, проживающим за рубежом, поддерживать и развивать национальные традиции и ценности.

#Сенат #закон #граница #заседание

Популярное

Все
Петроглифы: connecting people
29 сентября отмечают Всемирный день сердца (WorldHeartday)
Особенности древнего водопровода
Энергоэффективный продукт
Год элеватора
Все для счастливых пенсионеров
Там чудесят, там леших троллят…
Красна осень грибами
Пролетая над Парижем
Чужой среди своих
В бесконечном поиске смыслов
Рабочие места – в приоритете
Мотивов переливы
Малыми шагами к крупным переменам
ВИЧ-инфекция: вопросы и ответы
Свет от энергии солнца
Контроль на границе
Векторы тюркской интеграции
Подготовка к выборам
Из кандидатов в лауреаты
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Под шахтерской маркой
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины

Читайте также

ВИЧ-инфекция: вопросы и ответы
Малыми шагами к крупным переменам
В бесконечном поиске смыслов
Мотивов переливы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]