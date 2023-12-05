Конвейер, определяющий «самочувствие» Общество 5 декабря 2023 г. 4:00 5 Рысбек Жантыкеев Удержание цен на продовольственные товары, в особенности на социально значимую группу, остается одной из главных задач исполнительных органов страны. фото автора В Астане на ее решение направлены усилия структурных подразделений в составе акимата и подведомственной организации – АО «СПК «Астана». Как сообщил руководитель отдела продовольственной безопасности управления по инвестициям и развитию предпринимательства акимата столицы Рустем Сагимбаев, основные инструменты, используемые для стабилизации цен, не претерпели изменений. Это закуп аграрной продукции у фермеров по форвардной и оборотной схемам. При существующем отличии в названиях суть схем одна – предоставление фермерам льготных денежных займов в обмен на поставки сельхозпродукции по ранее оговоренным фиксированным ценам. – При заключении форвардного договора сельхозпроизводитель получает от нас в марте денежный заем под 0,01% для проведения весенне-полевых работ, последующего ухода за посевами и уборочной кампании. К слову, названной процентной ставки нет больше нигде, речь идет о практически беспроцентном кредите, – поясняет глава отдела продовольственной безопасности. При этом фермер берет на себя обязательство уже с октября в течение года поставлять в столичную торговую сеть выращенный урожай по фиксированной цене, невзирая на ценовые колебания. К примеру, в осенний сезон цена на картофель в торговой сети города в среднем колеблется в пределах 100–110 тенге. Однако с января она начинает резко расти. – Наше условие – стоимость кило картофеля не должна превышать 125 тенге, – говорит Рустем Сагимбаев. – По оборотной схеме мы предоставляем займы сельхозпроизводителям, уже имеющим на руках готовую продукцию. Условия перед ними ставятся те же – поставлять продовольственные товары по фиксированным ценам. По словам Рустема Сагимбаева, в рамках мер по сдерживанию цен осуществляется сотрудничество с крупными торговыми супермаркетами. Они получают льготные займы в обмен на включение в свой ассортимент социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) по фиксированным ценам. С 2020 года заключены контракты с сетью супермаркетов Magnum, на которую в черте Астаны приходится 44 точки по реализации СЗПТ. В число партнеров АО «СПК «Астана» также входят сети Small и «Анвар». В целом на эти две торговые марки приходится 34 точки сбыта СЗПТ. Непосредственно финансирование поставщиков продовольственных товаров мегаполиса осуществляется через АО «СПК «Астана», которому акимат города предоставляет для этого нужный объем финансовых средств. По информации заместителя директора департамента продовольственной безопасности СПК Алибека Аубакирова, список СЗПТ остался прежним. В нем сохраняются 19 позиций базового продовольствия, включая муку, хлеб, рожки, яйца, гречку, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, а также говядину, курятину, молоко, кефир, творог, картофель, морковь, лук, капусту и соль. В числе надежных партнеров значится и компания «Ushtobe Qus». Благодаря подписанному с ней контракту десяток куриных яиц можно купить за 510 тенге, куриное бедро – по 1 300 тенге за килограмм. Вместе с представителями столичного акимата и СПК «Астана» довелось увидеть работу картофелехранилища, принадлежащего ТОО «КазПромАгро», которое также является продовольственным партнером города. …В огромном складском помещении кипит работа. По лентам конвейеров фасовочно-калибровочной установки движется бесконечный поток отличных картофельных клубней, которые перебираются руками сортировщиц. В конце технологической цепи второй хлеб затаривается в мешки и отправляется в соседнее помещение для складирования. По информации представителей «КазПромАгро», ежедневно в торговую сеть Астаны отсюда отгружается 40 тонн картофеля. Предприятием по осени были заполнены «под завязку» четыре огромные секции склада. В общей сложности на хранение заложено порядка 30 тыс. тонн картофеля. Одна из четырех секций к настоящему времени уже опустела, сейчас продукция отпускается из второй секции. Продовольственный пояс вокруг столицы, в который входят различные агроформирования, овоще- и картофелехранилища, подобные ТОО «КазПромАгро», производства по выпуску готовых продуктов питания для города, с каждым годом пополняется новыми участниками. Стабилизируются поставки, совершенствуются схемы и механизмы работы городских властей со своими продовольственными партнерами. Этот процесс призван стабилизировать и цены в торговых сетях мегаполиса. Акимат Астаны совместно с АО «СПК «Астана» открыт для сотрудничества с новыми сельхозпроизводителями, которые желают войти в продовольственный пояс столицы. #цены #продукты #Астана #фермеры #продовольствие