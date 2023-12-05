Конвейер, определяющий «самочувствие»

В Астане на ее решение направлены усилия структурных подразделений в составе акимата и подведомственной организации – АО «СПК «Астана».

Как сообщил руководитель отдела продовольственной безопас­ности управления по инвестициям и развитию предпринимательства акимата столицы Рустем Сагимбаев, основные инструменты, используемые для стабилизации цен, не претерпели изменений. Это закуп аграрной продукции у фермеров по форвардной и оборотной схемам. При существующем отличии в названиях суть схем одна – предоставление фермерам льготных денежных займов в обмен на поставки сельхозпродукции по ранее оговоренным фиксированным ценам.

– При заключении форвардного договора сельхозпроизводитель получает от нас в марте денежный заем под 0,01% для проведения весенне-полевых работ, последующего ухода за посевами и уборочной кампании. К слову, названной процентной ставки нет больше нигде, речь идет о практически беспроцент­ном кредите, – поясняет глава отдела продовольственной безо­пасности.

При этом фермер берет на себя обязательство уже с октября в течение года поставлять в столичную торговую сеть выращенный урожай по фиксированной цене, невзирая на ценовые колебания. К примеру, в осенний сезон цена на картофель в торговой сети города в среднем колеблется в пределах 100–110 тенге. Однако с января она начинает резко расти.

– Наше условие – стоимость кило картофеля не должна превышать 125 тенге, – говорит Рустем Сагимбаев. – По оборотной схеме мы предоставляем займы сельхозпроизводителям, уже имеющим на руках готовую продукцию. Условия перед ними ставятся те же – поставлять продовольственные товары по фиксированным ценам.

По словам Рустема Сагимбаева, в рамках мер по сдерживанию цен осуществляется сотрудничество с крупными торговыми супермаркетами. Они получают льготные займы в обмен на включение в свой ассортимент социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) по фиксированным ценам.

С 2020 года заключены конт­ракты с сетью супермаркетов Magnum, на которую в черте Астаны приходится 44 точки по реализации СЗПТ. В число парт­неров АО «СПК «Астана» также входят сети Small и «Анвар». В целом на эти две торговые марки приходится 34 точки сбыта СЗПТ.

Непосредственно финансирование поставщиков продо­вольст­венных товаров мегаполиса осуществляется через АО «СПК «Астана», которому акимат­ города предоставляет для этого нужный объем финансовых средств.

По информации заместителя директора департамента продовольственной безопасности СПК Алибека Аубакирова, список СЗПТ остался прежним. В нем сохра­няются 19 позиций базового продовольствия, включая муку, хлеб, рожки, яйца, гречку, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, а также говядину, курятину, молоко, кефир, творог, картофель, морковь, лук, капусту и соль.

В числе надежных партнеров значится и компания «Ushtobe Qus». Благодаря подписанному с ней контракту десяток куриных яиц можно купить за 510 тенге, куриное бедро – по 1 300 тенге за килограмм.

Вместе с представителями столичного акимата и СПК «Астана» довелось увидеть работу картофелехранилища, принадлежащего ТОО «КазПромАгро», которое также является продовольственным партнером города.

…В огромном складском помещении кипит работа. По лентам конвейеров фасовочно-калиб­ровочной установки движется бесконечный поток отличных картофельных клубней, которые перебираются руками сортировщиц. В конце технологической цепи второй хлеб затаривается­ в мешки и отправляется в соседнее помещение для складирования.

По информации представителей «КазПромАгро», ежедневно в торговую сеть Астаны отсюда отгружается 40 тонн картофеля.

Предприятием по осени были заполнены «под завязку» четыре огромные секции склада. В общей сложности на хранение заложено порядка 30 тыс. тонн картофеля. Одна из четырех секций к настоящему времени уже опустела, сейчас продукция отпускается из второй секции.

Продовольственный пояс вокруг столицы, в который входят различные агроформирования, овоще- и картофелехранилища, подобные ТОО «КазПромАгро», производства по выпуску готовых продуктов питания для города, с каждым годом пополняется новыми участниками.

Стабилизируются поставки, совершенствуются схемы и механизмы работы городских властей со своими продовольственными партнерами. Этот процесс приз­ван стабилизировать и цены в торговых сетях мегаполиса.

Акимат Астаны совместно с АО «СПК «Астана» открыт для сотрудничества с новыми сельхозпроизводителями, которые желают войти в продовольственный пояс столицы.