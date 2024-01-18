Копии дипломов колледж выдавал за деньги в Павлодаре

Нарушение порядка оказания госуслуги выявили в АГДС, передает корреспондент Kazpravda.kz
Департамент АДГС по Павлодарской области выявил факт незаконного изъятия оплаты за оказание бесплатной госуслуги.
Как выяснилось, колледж незаконно продавал дубликаты дипломов, в то время как по закону копии документов можно получить без госпошлины.
"В декабре обществнник произвел обзвон колледжей. По итогам этой работы мы установили, что в учебных заведениях некорректно консультируют граждан о сроках и порядке оказания госуслуг. К примеру, в павлодарском политехническом колледже сотрудник сказал, что для получения копии диплома необходимо оплатить 2,5 тыс. тенге", – рассказали в депаратменте.
По итогам проверки права услугополучателей были восстановлены, а сотрудники колледжа привлечены к ответственности.
"По данным фактам мы направили представление в управление образования. Факты были подтверждены. Установлены лица, которые оплатили деньги за услугу, принимаются меры по возврату потраченных ими денег", – добавили в ведомстве.