Изучением архивных данных Дуйсенали занимается с 2018 года, тогда он работал в газете «Қазақ әдебиеті».

– Когда я готовил статьи для газеты, постоянно думал, о чем таком написать, что ранее не освещалось, – рассказывает журналист. – Поскольку я знаю английский язык, начал выходить на англо­язычные сайты и читать статьи об истории и культуре казахов.

Так наш коллега заинтересовался трудами американского ученого и путешественника ­Юджина Скайлера. Выяснилось, что в 1873 году Скайлер по поручению Госдепар­тамента США приезжал в Казах­стан для изучения культуры и быта казахов. Вернувшись домой, в 1876 году он издал в Нью-Йорке два тома книги «Туркестан».

– В то время всю Центральную Азию, в том числе и Казахстан, называли Туркестаном, – объясняет Дуйсенали. – В книгах Скайлера много информации о казахах: укладе жизни, мировоззрении, культуре, религии, территории кочевий. Он даже записал легенду о Коркыте. Я взял эту информацию из архива и написал статью «Скайлердің Туркестаны» для газеты «Қазақ әдебиеті». Статья вызвала большой интерес у историков и культурологов.

Перейдя на работу в газету «Egemen Qazaqstan», Дуйсенали Алимакын продолжил исследования. В 2023 году Дуйсенали получил стипендию «Болашақ» и отправился на годичную стажировку в США в Университет Джорджа Вашингтона.

– Я провел много времени в биб­лиотеках, в частности, в научной библиотеке Вашингтона, где нашел более 70 книг, в которых говорится о казахах. А сколько еще материа­лов в других штатах! Американцы давно интересуются странами Центральной Азии, в том числе и Казахстаном: приезжали, собирали материалы, писали книги, – рассказывает он.

Погружаясь в архивы, Дуйсен­али открывал все новые факты о жизни казахов через призму западных исследователей. Например, узнал, что сказка об Алдаре Косе была опуб­ликована в США еще в 1961 году. А еще нашел сборник казахских сказок «Сказки степи», изданный в 1968 году. Выпустила книгу американская исследовательница Мэри Лоу Масей.

В разделе редких книг библиотеки молодой ученый обнаружил уникальное фото Миржакыпа Дулатова, которое было сделано в Павлодаре в 1906 году и ранее нигде не публиковалось, а также редкие фотоснимки казахов начала XX века, некролог по случаю смерти Мухтара Ауэзова в газете «The New York Times», кад­ры периода голода 1930-х годов, опуб­ликованные американскими путешественниками.

Как отмечает Дуйсенали Алим­акын, в книгу вошло лишь около трети изученного материала.

– Получается, что история взаи­моотношений Казахстана и Америки насчитывает не 30 лет, как думают многие, а более 150, – говорит автор.

Название книги «Америка ашқан қазақтар» переводится как «Казахи, открывшие Америку».

– Есть выражение «Открыть Америку», которое означает, что ты нашел что-то новое и важное. Я хотел пробудить интерес и показать, что в Америке есть данные о нашем народе. Даже если никто из казахов в те времена там не был, о них писали, ими интересовались, – объясняет Дуйсенали Алимакын.

Книга издана в Алматы при поддержке Фонда культуры им. Зейноллы Саника.