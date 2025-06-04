Корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan» Дуйсенали Алимакын презентовал свою книгу «Америка ашқан қазақтар» Общество 4 июня 2025 г. 1:00 10 Асет Сыздыков старший корреспондент отдела общества В ней он собрал редкие, ранее не публиковавшиеся в Казахстане исторические материалы о казахах, которые нашел в архивах США. фото из архива Дуйсенали Алимакына Изучением архивных данных Дуйсенали занимается с 2018 года, тогда он работал в газете «Қазақ әдебиеті». – Когда я готовил статьи для газеты, постоянно думал, о чем таком написать, что ранее не освещалось, – рассказывает журналист. – Поскольку я знаю английский язык, начал выходить на англоязычные сайты и читать статьи об истории и культуре казахов. Так наш коллега заинтересовался трудами американского ученого и путешественника Юджина Скайлера. Выяснилось, что в 1873 году Скайлер по поручению Госдепартамента США приезжал в Казахстан для изучения культуры и быта казахов. Вернувшись домой, в 1876 году он издал в Нью-Йорке два тома книги «Туркестан». – В то время всю Центральную Азию, в том числе и Казахстан, называли Туркестаном, – объясняет Дуйсенали. – В книгах Скайлера много информации о казахах: укладе жизни, мировоззрении, культуре, религии, территории кочевий. Он даже записал легенду о Коркыте. Я взял эту информацию из архива и написал статью «Скайлердің Туркестаны» для газеты «Қазақ әдебиеті». Статья вызвала большой интерес у историков и культурологов. Перейдя на работу в газету «Egemen Qazaqstan», Дуйсенали Алимакын продолжил исследования. В 2023 году Дуйсенали получил стипендию «Болашақ» и отправился на годичную стажировку в США в Университет Джорджа Вашингтона. – Я провел много времени в библиотеках, в частности, в научной библиотеке Вашингтона, где нашел более 70 книг, в которых говорится о казахах. А сколько еще материалов в других штатах! Американцы давно интересуются странами Центральной Азии, в том числе и Казахстаном: приезжали, собирали материалы, писали книги, – рассказывает он. Погружаясь в архивы, Дуйсенали открывал все новые факты о жизни казахов через призму западных исследователей. Например, узнал, что сказка об Алдаре Косе была опубликована в США еще в 1961 году. А еще нашел сборник казахских сказок «Сказки степи», изданный в 1968 году. Выпустила книгу американская исследовательница Мэри Лоу Масей. В разделе редких книг библиотеки молодой ученый обнаружил уникальное фото Миржакыпа Дулатова, которое было сделано в Павлодаре в 1906 году и ранее нигде не публиковалось, а также редкие фотоснимки казахов начала XX века, некролог по случаю смерти Мухтара Ауэзова в газете «The New York Times», кадры периода голода 1930-х годов, опубликованные американскими путешественниками. Как отмечает Дуйсенали Алимакын, в книгу вошло лишь около трети изученного материала. – Получается, что история взаимоотношений Казахстана и Америки насчитывает не 30 лет, как думают многие, а более 150, – говорит автор. Название книги «Америка ашқан қазақтар» переводится как «Казахи, открывшие Америку». – Есть выражение «Открыть Америку», которое означает, что ты нашел что-то новое и важное. Я хотел пробудить интерес и показать, что в Америке есть данные о нашем народе. Даже если никто из казахов в те времена там не был, о них писали, ими интересовались, – объясняет Дуйсенали Алимакын. Книга издана в Алматы при поддержке Фонда культуры им. Зейноллы Саника. #книга #Egemen Qazaqstan #Дуйсенали Алимакын