Коррупции – нет!

Закон и Порядок
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Маргулан Бейсекенов

Вчера в Агентстве по противодействию коррупции и его территориальных департаментах прошел день открытых дверей. В рамках продвижения идеологии «Закон и Порядок» были организованы юридические консультации, прием граждан, презентации о деятельности Антикоррупционной службы и принятых мерах по противодействию коррупции.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Антикора провели прием граждан по различным обращениям, в ходе которого посетителям была предоставлена квалифицированная правовая помощь и даны разъяснения по интересующим вопросам.

Агентство также посетили школьники. Многие из них выразили желание в будущем связать свою профессиональную деятельность с этим правоохранительным органом, посвятив себя делу искоренения коррупции в стране.

Посетители активно делились свои­ми предложениями и пожеланиями, затрагивая темы справедливости, честности и неподкупности, а также предлагали идеи по совершенствованию антикоррупционных мер.

По мнению организаторов акции, проведение таких мероприятий поз­волит более тесно взаимодействовать с гражданами, повысит их правовую грамотность, а также будет способствовать формированию культуры
неприятия коррупции.

#Антикор #день открытых дверей

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