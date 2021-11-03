Костанаец попросил в суде расстрел за убийство своего сына

Фото: zen.yandex.ru
Зарубивший топором своего сына костанаец попросил в суде назначить ему в наказание расстрел, и сказал, что сам момент совершения преступления не помнит, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz.

Согласно материалам дела, поздним вечером 26 июня этого года к Владиславу Грекову, который работал сторожем на одном из городских предприятий, с требованием о выдаче денег пришел его 30-летний сын.

Отец денег не дал, попросил сына уйти, но тот, выпив бутылку пива, лег спать прямо на полу. На утро Греков начал будить сына, тот отреагировал агрессивно, матом обругал отца, стал ему угрожать расправой. Начался конфликт, старик взялся за топор, и 11 раз ударил им сына. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте.

В ходе процесса пожилой человек вину свою признал, просил назначить ему в наказание расстрел, и сказал, что сам момент совершения преступления не помнит. Судом была назначена дополнительная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой, спустя месяц, были оглашены на процессе.

«Подэкспертный Греков, в момент совершения инкриминируемых деяний, в состоянии выраженного эмоционального возбуждения, или эмоционального возбуждения, которое может рассматриваться как психологическое основание, в состоянии сильного душевного волнения, не находился. В исследуемый период Греков не находился в состоянии физиологического аффекта, или ином эмоциональном состоянии, оказывающим существенное влияние на его сознание и деятельность», — сказала в суде судья Алтынай Сагиндыкова.

Экспертиза установила также, что агрессивные действия Грекова были пролонгированы во времени, сложно организованы, сопровождались сменой видов деятельности, переключением внимания. Ему не было страшно, он не был подавлен и рассеян, не испытывал эмоциональный стресс.

«Находился в состоянии переживания в виде чувства злости, обиды, негодования на сына, которое не достигло степени выраженного аффекта, и не оказало существенного влияния на его сознание и деятельность. Действия испытуемого были последовательными, сложно организованными, целенаправленными»,- отметила судья.

На процессе уже допросили подсудимого, свидетелей, потерпевшую, которой является сестра убитого мужчины, и, соответственно дочь подсудимого, изучили письменные материалы. Последней изучалась запись видеокамеры, установленной во дворе предприятия, на территории которого и было совершено преступление. Сторожка, в которой произошло убийство, тоже видна в кадре.

На кадрах видеозаписи видно, как Греков периодически выходит из помещения, общается с работниками предприятия. Зайдя внутрь в очередной раз, он появляется уже с окровавленным топором. Это видят несколько сотрудниц, которые в страхе отбегают от него. Следующим этапом процесса планируются судебные прения.

