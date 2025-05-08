Для сохранения лидерства местные власти намерены привлекать больше инвестиций для реализации проектов в АПК
По итогам прошлого года регион экспортировал 1,7 млн тонн переработанной продукции, а это почти треть общереспубликанского объема, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Наибольшая доля в производстве продуктов питания по республике также у Костанайской области, которая составляет 13%. По экспорту продуктов питания регион занимает вторую позицию с долей 17%.
Чтобы сохранить лидерство, а также выполнить поставленную Президентом задачу - в ближайшие 5 лет в два раза увеличить валовый выпуск продукции сельского хозяйства и в три раза повысить производительность труда в отрасли, местные власти намерены привлекать больше инвестиций для реализации проектов в АПК.
- В текущем году на стадии реализации у нас 36 инвестиционных проектов на общую сумму 52,5 миллиарда тенге, что позволит создать более 600 рабочих мест. Особое место среди них занимает строительство шести молочно-товарных ферм – часть масштабной программы, предусматривающей запуск 30 МТФ до 2028 года. Это позволит существенно увеличить объемы переработки молока и укрепить позиции региона на внутреннем и внешнем рынках.
Создание новых производств позволит повысить рентабельность отечественных предприятий, качество производимой продукции, расширить ассортимент товаров, повысить продовольственную обеспеченность и самое главное - позволит нашей области стать центром переработки сельхозпродукции в стране. Мы к этой цели должны идти и должны ее реализовать, - отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.