Для сохранения лидерства местные власти намерены привлекать больше инвестиций для реализации проектов в АПК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам прошлого года регион экспортировал 1,7 млн тонн переработанной продукции, а это почти треть общереспубликанского объема, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Наибольшая доля в производстве продуктов питания по республике также у Костанайской области, которая составляет 13%. По экспорту продуктов питания регион занимает вторую позицию с долей 17%.

Чтобы сохранить лидерство, а также выполнить поставленную Президентом задачу - в ближайшие 5 лет в два раза увеличить валовый выпуск продукции сельского хозяйства и в три раза повысить производительность труда в отрасли, местные власти намерены привлекать больше инвестиций для реализации проектов в АПК.