Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания

Сельское хозяйство,Экономика,Потребительский рынок
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Валентина Мелехова

Для сохранения лидерства местные власти намерены привлекать больше инвестиций для реализации проектов в АПК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам прошлого года регион экспортировал 1,7 млн тонн переработанной продукции, а это почти треть общереспубликанского объема, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Наибольшая доля в производстве продуктов питания по республике также у Костанайской области, которая составляет 13%. По экспорту продуктов питания регион занимает вторую позицию с долей 17%.

Чтобы сохранить лидерство, а также выполнить поставленную Президентом задачу - в ближайшие 5 лет в два раза увеличить валовый выпуск продукции сельского хозяйства и в три раза повысить производительность труда в отрасли, местные власти намерены привлекать больше инвестиций для реализации проектов в АПК.

- В текущем году на стадии реализации у нас 36 инвестиционных проектов на общую сумму 52,5 миллиарда тенге, что позволит создать более 600 рабочих мест. Особое место среди них занимает строительство шести молочно-товарных ферм – часть масштабной программы, предусматривающей запуск 30 МТФ до 2028 года. Это позволит существенно увеличить объемы переработки молока и укрепить позиции региона на внутреннем и внешнем рынках.

Создание новых производств позволит повысить рентабельность отечественных предприятий, качество производимой продукции, расширить ассортимент товаров, повысить продовольственную обеспеченность и самое главное - позволит нашей области стать центром переработки сельхозпродукции в стране. Мы к этой цели должны идти и должны ее реализовать, - отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

 

#продукты #производство #лидер #Костанайская область

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