Ковались сердцем эти строки Литература 28 февраля 2025 г. 6:00 11 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области Наполненные любовью стихи Владимира Краковского не оставят равнодушным никого фото автора На полке одной из редакций местных газет мое внимание привлекла книга под названием «Ковались сердцем эти строки». Взяв в руки, я прочитал на обложке имя и фамилию ее автора. Им оказался местный поэт Владимир Краковский, которого, к сожалению, сегодня с нами уже нет. Но остались его проникновенные и незабываемые произведения о любви к родному краю, женщине, братьям меньшим… Автора знают в основном коллеги по цеху и журналисты, но будет здорово, если о его творчестве узнают еще больше людей. Меня удивило то, что я ничего не слышал об этом сборнике стихотворений раньше. Как оказалось, его презентация прошла несколько лет назад в довольно узком кругу – в литературном клубе имени Галины Чибитко. Впрочем, благодаря ему и появилась на свет эта книга. К сожалению, порой хорошие печатные издания остаются вне поля зрения читательской аудитории, а ведь они заслуживают большего. И сегодня мне бы хотелось рассказать об этой книге и ее авторе. Издание стало вторым по счету и включило полный архив поэта. Его первый небольшой сборник стихов «Тобою выжил и стихами» вышел в 2006 году и был посвящен любви. Новая же книга содержит более 200 произведений разного объема, которые превосходно проиллюстрированы таразским художником Владимиром Худяковым и условно разделены на ряд тематических блоков. Некоторые из них в 1970–1980-е годы, наряду с произведениями других поэтов, публиковались на страницах областной газеты «Знамя труда», а позже и в альманахе «Оазис». Своими строками Владимир Краковский воспевал красоту и нежность женщины, называя ее «мечтой», «любимой», «дорогой», «бесподобной», «единственной», «родной», «незабвенной», «золотой» и даже «божественной». Но она для него была одновременно «и близкой, и далекой», поскольку она была «капризна» и «своенравна», а также «коварна, жестока иль просто горда». Себя же автор считал «непутевым», «покорным» и «завороженным» ее взглядом: В твоих глазах я утонуть бы рад, И захлебнуться их голубизной, Мне в душу въелся этот взгляд, Неповторимый и родной. И в другом стихотворении околдованный и вместе с тем разочарованный он вновь смотрел ей в глаза и ничего не мог поделать: То синевой меня ласкают, То мечут молнии, в упор… Влекут к себе… И отвергают, Душе моей наперекор. В этих строках, как и в некоторых других, он говорил и о непостоянстве женщины, которое заставляло его одновременно быть счастливым и страдать. Он видел ее разной – «то кроткой, то властной, то грустной до слез». Его любимая была «на грани сумрака и света», и считал он ее своей «радостью и грустью». Автор делился своими чувствами к конкретным представительницам прекрасной половины, писал о горьких расставаниях и счастливых встречах с ними, о сладкой лжи и прощении. Отдельной главой в сборнике выделена военная лирика. Владимир Краковский писал о своем отце, который был участником Великой Отечественной войны, писал о Родине, что дала приказ «Не отступать!» солдатам, о воинах, которые пали, защищая родную землю, их матерях, что ждали писем с фронта бессонными ночами, и о самой войне, на которой было безразлично, кто ты есть: Здесь все равны, и добрые, и злые, Звезда ли, крест над головой. Здесь все мертвы, лишь изредка живые Над ними землю окропят слезой. Обращает на себя внимание и раздел, который автор посвятил родному краю. Среди его стихотворений особо выделяется «Мой Тараз», в котором поэт очень четко передал все черты, присущие древнему городу на юге страны: Карагачево-тополиный, Зеленокрылый город мой. Таласа райская долина, С полувесеннею зимой… В этом списке также значатся произведения «Я дома, я дома!», «Пушкин в Таразе», «К Родине»... В последнем он писал: Сраженный упаду в траву И землю обниму от сердца: Твоим я не был иноверцем, Тобою мыслю и живу. Автор размышлял и о предназначении стихотворца. Это прослеживается в его произведениях «Поэзия» и «Друзьям-поэтам». Вчитываясь в строки, понимаешь, что в его душе шла внутренняя борьба о том, что можно говорить и о чем лучше промолчать. Это хорошо передает, к примеру, стихотворение «Черновиков святая правда». Владимир Краковский думал о жизни в целом и своем предназначении в этом мире, вынося на всеобщее обозрение и ставя во главу угла духовные ценности. Он довольствовался малым. Значение имели лишь Родина, свобода и хлеб насущный. Автор не стремился к материальному богатству. Для него дороже были окружавшие его люди, без которых поэт не представлял себя вовсе. Это особенно хорошо прослеживается в стихотворении «Не копил ни зла, ни денег». Несмотря на это он не считал себя бедным: Несомненно, я богат Солнцем, небом и землею, И стихами, что со мною, Словно люди, говорят. Отчим краем и родней, Тополями, что под звезды! В стихах Владимир Краковский указал на неизбежно подкрадывавшуюся старость. Он словно пытался ухватиться за медленно уходившую молодость, ловя ее дыхание в каждом мгновении весны. Поэт не раз размышлял и о приближавшейся смерти: «Я с землей в одно сольюсь, ⁄ И креста не надо ставить…» и «Срок подойдет, и я отчалю. ⁄ Туда, где тихо и темно». Интересен блок, состоящий из кратких высказываний, который так и называется – «Коротко». Эти произведения, словно заметки на полях тетради, – мысли вслух, которые чем-то напоминают рубаи Омара Хайяма: Нищета душой богата – У богатства нет души. Каждый первый в рабстве злата Душу продал за гроши. ...Автор сборника очень любил… чай. – Невозможно даже представить, как бы Володя писал стихи без чая – верного спутника его неповторимых строк. А творил он отчаянно, взахлеб. Когда заходил ко мне в гости, я сразу же ставил чайник, и мы могли по несколько часов беседовать о поэзии, читать стихи и просто балагурить, – поделился воспоминаниями поэт и прозаик Дмитрий Вайсбеккер-Иванов. По его словам, впервые Владимира Краковского он увидел в литературном кафе, где они и познакомились. В тот день оба поэта принесли свои стихи о собаке. Именно этот факт и вызвал у них заинтересованность друг другом. Книгу завершают сонеты и посвящения друзьям и близким, которых поэт никогда не забывал и очень дорожил ими. Теплота его души ощущается и сейчас в написанных им строках. – Стихи Владимира насыщены любовью. Это чувство он ставил в одну линию с внутренней свободой. Любовь помогала ему уйти от повседневной суеты в глубину своих чувств, она была для него источником гармонии и вдохновения. Любовь и поэзия – вот что было основой взаимоотношений моего брата с миром, – сказала сестра автора стихов Татьяна Белоголовых-Краковская. Как отметила жамбылская поэтесса Лариса Губашева, Владимир Краковский – один из самых ярких таразских мастеров слова. Она считает его противоречивым автором, и даже назвала его «весенней осенью». – Лирический герой Владимира Краковского – это молодость, сила, красота и весна, распахнутость души со всех страниц и строчек. Вот эта его некая детскость, живость восприятия, влюбленность в мир, даже пусть порой враждебный и опасный для него, очень подкупали, перекрывали все первое впечатление и от внешности, и от манеры говорить – как-то тихо, сдержанно, словно осторожно. Владимир будто взял и перенес свои детство и молодость в стихи, поэтому для меня он никогда не будет в памяти старым, – отметила Лариса Губашева. #поэзия #стихи #Владимир Краковский