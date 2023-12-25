Ковшом трактора убило всадника в Павлодарской области
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2 человека погибли в результате ДТП в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона
24 декабря на 18 км автодороги Беловка – Калкаман водитель автомашины Toyota Land Cruiser-100 совершил смертельный наезд на пешехода.
В этот же день в степном массиве Кызылтауского сельского округа Баянаульского района пьяный водитель трактора МТЗ-92 при работе ковшом сбил мужчину верхом на лошади. Всадник от полученных травм скончался на месте.
«По двум ДТП начато расследование, назначены судебно-медицинские экспертизы. Транспортные средства водворены на специализированные штрафстоянки», – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.