Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)

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Напавшие на охранника грабители забрали сейф с предприятия, выкрав всего 30 тыс. тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Депаратмент полиции западно-Казахстанской области.

Согласно информации, ночью 14 августа в полицию Уральска поступило сообщение, что неизвестные лица, проникнув в здание одного из предприятия, напали на 59-летнего охранника и похитили металлический сейф, где находились 30 тыс. тенге. После этого они скрылись с места происшествия на машине Largus, принадлежащее предприятию, которая была припаркована во дворе.

"Машина и сейф были найдены на одной из улиц города. Сейф был вскрыт, а деньги похищены. Задержаны пятеро ранее судимых жителей города. В отношении них проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи "Грабеж", - отметили в полиции.