Красивые традиции

Праздник тюркской культуры стал доброй традицией на востоке страны. В этом году он состоялся в восьмой раз. В селе Уварово Глубоковского района разбили юрточный городок, обу­строили стадион для народных игр, установили торговые ряды, организовали выставку школьных музеев. Участники съехались со всех городов и районов области.

Программу открыло выступ­ление оркестров народных инструментов. Под звуки домбры и кобыза начала работу ярмарка ремесленных изделий. Умельцы представили украшения, традиционную утварь и обереги жилищ номадов, изделия из кожи, наборы деревянной посуды. Как отметил аксакал из Глубоковского района Алдияр Атаев, все было наполнено этникой, и казалось, в воздухе чувствуется запах терпких степных трав.

Изюминкой фестиваля стали выступления фольклорных, танцевальных, вокальных групп со всех уголков Восточного Казахстана. А завершили праздник народные игры, где спортсмены состязались в кокпаре и аударыспаке. Лучшей в искусстве верховой езды стала команда из Жарминского района. Любой мог также попробовать себя в искусстве стрельбы из лука, перетягивании каната и других конкурсах.

– Праздник красивый, атмосферный, – поделился эмоциями Алдияр Атаев. – Люди отдохнули и одновременно узнали много интересного о культуре казахского народа, его традициях.