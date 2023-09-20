Красивые традиции

Статьи
180
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Творчество и спорт царили на региональном фестивале тюркских традиций «Ұлы дала сазы».

Праздник тюркской культуры стал доброй традицией на востоке страны. В этом году он состоялся в восьмой раз. В селе Уварово Глубоковского района разбили юрточный городок, обу­строили стадион для народных игр, установили торговые ряды, организовали выставку школьных музеев. Участники съехались со всех городов и районов области.

Программу открыло выступ­ление оркестров народных инструментов. Под звуки домбры и кобыза начала работу ярмарка ремесленных изделий. Умельцы представили украшения, традиционную утварь и обереги жилищ номадов, изделия из кожи, наборы деревянной посуды. Как отметил аксакал из Глубоковского района Алдияр Атаев, все было наполнено этникой, и казалось, в воздухе чувствуется запах терпких степных трав.

Изюминкой фестиваля стали выступления фольклорных, танцевальных, вокальных групп со всех уголков Восточного Казахстана. А завершили праздник народные игры, где спортсмены состязались в кокпаре и аударыспаке. Лучшей в искусстве верховой езды стала команда из Жарминского района. Любой мог также попробовать себя в искусстве стрельбы из лука, перетягивании каната и других конкурсах.

– Праздник красивый, атмосферный, – поделился эмоциями Алдияр Атаев. – Люди отдохнули и одновременно узнали много интересного о культуре казахского народа, его традициях.

#культура #марафон #фестиваль #байга #традиции

Популярное

Все
Токаев пригласил президента Румынии принять участие в Международном форуме Астана
Где хочу, там и строю
Призвать к ответу дебоширов
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Индекс стресса пока в норме
Своим не место на прилавке?
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение
Перехватить облака, чтобы полить степь
Миссия – творить добро
Инклюзия – иллюзия?
Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?
Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло
Сайгаки: от вреда до пользы один шаг
В Китае выступят 524 атлета
Красивые традиции
Стал первым Ризабек!
У каждого своя дорога
Приступить к реализации
То высохнет, то вымокнет
Сохранить стратегический ресурс
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Как будет регулироваться платформенная занятость
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Задача сложная, но выполнимая
При маловодье много ль будет риса?
Когда волк не помощник
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Я б в рабочие пошел
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
В Семее выбрали самую красивую девушку
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Сумку с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Шу
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

И количеством, и качеством
Мир глазами Николь
Движимые мечтой
KitapTime 2023: время читать

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]