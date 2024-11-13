Краснокнижную рысь засняли в Алматинской области
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Редкое животное удалось снять на камеру местным инспекторам Чарынского нацпарка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных рессурсов РК
«В ходе планового рейдового мероприятия инспекторы Чарынского Государственного национального природного парка встретили редкую Туркестанскую рысь, занесенную в Красную книгу Казахстана», - говорится в сообщении.
Это событие подтверждает эффективность предпринимаемых усилий по сохранению биоразнообразия и экосистем региона.
Напомним, что ранее в Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке в фотоловушку попали краснокнижные тянь-шанские бурые медведи.