Краснокнижные гиены и гиеновидные собаки появились в Карагандинском зоопарке

Экология
В коллекции Карагандинского зоологического парка полосатые гиены -  впервые.

Фото: акимат Карагандинской области

В Карагандинском зоопарке поселились три полосатые гиены и две гиеновидные собаки. Все животные молодые. они завершают процесс адаптации к новым условиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области 

Полосатые гиены занесены в Международную Красную книгу с 2008 года. Это единственный вид гиен, который встречается за пределами Африки. В коллекции Карагандинского зоологического парка полосатые гиены появились впервые.

Теперь здесь живут две самки и один самец полосатой гиены, а также самец и самка гиеновидных собак. Животных привезли в Караганду по программе обмена из Еревана. Ранее Карагандинский зоопарк передавал в столицу Армении молодых хищников.

Директор зоопарка Гульнар Адамбекова рассказала, что переговоры о передаче животных велись около года.

— Переговоры о том, чтобы передать нам полосатых гиен и гиеновидных собак, велись примерно в течение года. За это время мы успели подготовить для них просторный вольер, изучить всю необходимую информацию по уходу. В целом уход за ними несложный, рацион питания неэкзотический. Они едят мясо, курицу, живой корм. Всем этим мы кормим и своих хищников, — сообщила Гульнар Адамбекова.

В Караганду из Еревана животных доставили самолётом. От наземной перевозки отказались из-за низкой температуры воздуха: гиены и гиеновидные собаки теплолюбивы.

Сейчас животные находятся на карантине. За ними ведётся круглосуточное наблюдение. Тем не менее посетители уже могут увидеть новых обитателей зоопарка, хотя в дневное время они чаще всего спят — по своей природе гиены и гиеновидные собаки активны ночью.

До весны хищники будут находиться в отапливаемом помещении. С наступлением тепла их переведут в открытый вольер рядом с волками. Там животным будет просторно и комфортно.

По словам директора, зоопарк рассчитывает, что новые обитатели полностью освоятся и в будущем принесут потомство.

— Все животные молодые, здоровые и очень активные. У них прекрасный аппетит. Стоит сказать, что вопреки стереотипам гиены очень ласковые и умные. По интеллекту они близки к приматам. Гиены запоминают и различают людей. Сейчас они активно присматриваются к своим киперам, которые ухаживают за ними, — отметила Гульнар Адамбекова.

Хищники и копытные традиционно пользуются особой популярностью у карагандинцев. В этом году зоопарк планирует расширить коллекцию и приобрести представителей новых видов. Какие именно животные появятся, в администрации пока держат в секрете.

#собаки #зоопарк #гиены

