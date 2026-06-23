Краснокнижные вернулись

Хорошая новость
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Лебеди и пеликаны облюбовали поля испарения НПЗ

фото предоставлено АНПЗ

В мае на объектах Атырауского нефтеперерабатываю­щего завода стартовали полевые работы по комплексному исследованию биоразнообразия. Как рассказали в пресс-службе АНПЗ, их цель – изучение состоя­ния флоры и фауны, выявление факторов воздействия на экосис­темы региона и разработка мер по их сохранению.

Исследования проводят специалисты Карагандинского областного экологического музея. Экологи уже приступили к изу­чению разнообразия флоры и фауны на территории завода, в санитарно-защитной зоне предприятия, а также на части прудов-испарителей, эксплуатируемых заводом. Именно там специалисты зафиксировали крупную концентрацию водоплавающих и околоводных птиц. Так, в период пика весенней миграции в арктическую тундру на территории водоемов было отмечено около 20 тыс. особей круглоносого плавунчика.

Особое внимание экологов привлекла белоголовая савка, занесенная в Красную книгу Казахстана. На территории прудов было обнаружено 152 особи савки, что составляет порядка 2–3% мировой популяции птицы этого вида. Также специалисты зарегистрировали более 300 особей краснокнижной каравайки.

Всего на территории испарительных водоемов АНПЗ зарегистрировано девять видов птиц, занесенных в Красную книгу Казахстана. В их числе, помимо вышеперечисленных, колпица, кудрявый пеликан, розовый пеликан, лебедь-кликун, малая белая цапля, орлан-белохвост и сапсан.

По словам директора по охране природы Карагандинского областного экологического музея, международного эколога Тиля Дитриха, пруды-отстойники АНПЗ имеют важное значение как водно-болотное угодье. А зафиксированная здесь численность пернатых свидетельствует о роли водоема как одного из ключевых мест остановки птиц в Центрально-Азиатском миграционном коридоре.

– Зафиксированные показатели соответствуют шестому критерию Рамсарской конвенции, согласно которому водно-болотное угодье признается имеющим международное значение при регулярном присутствии более одного процента мировой популяции отдельного вида водоплавающих птиц. Кроме того, общая численность водоплавающих птиц на прудах-испарителях в настоящее время превышает более 30 тысяч особей, что также соответствует пятому критерию Рамсарской конвенции, предусматривающему международную значимость угодья при регулярном присутствии более чем 20 тысяч водоплавающих птиц, – отметил Тиль Дитрих.

Водоемы обладают достаточной кормовой базой и обеспечивают благоприятные условия для отдыха, линьки и питания птиц во время миграции. С учетом их высокой численности, наличия редких и глобально угрожаемых видов, а также соответствия международным критериям Рамсарской конвенции пруды-испарители АНПЗ могут рассмат­риваться как водоемы с высокой природоохранной значимостью и потенциально быть номинированы в качестве водно-болотного угодья международного значения.

– В случае получения такого статуса АНПЗ может стать одним из первых промышленных предприятий Казахстана, чьи искусственные водоемы будут признаны объектом международной природоохранной значимос­ти, – подчеркнул Тиль Дитрих.

Исследования биоразнообразия продолжатся до конца 2028 года. На территории завода и полях испарения установлены фотоловушки, позволяющие фиксировать виды птиц и животных, в том числе ведущих ночной образ жизни.

Завод эксплуатирует испарительные пруды с 1945 года. С 2003-го на балансе предприятия находится часть водоема пло­щадью 860 га, который разделен на четыре сектора. Производственные стоки поступают в пруды после прохождения механичес­кой и биологической очистки.

В рамках экологического проекта Tazalyq в 2023 году были рекультивированы две секции пруда. В настоящее время очищенные стоки направляются в оставшиеся два сектора, одновременно ведется работа по определению земельного участка под новые пруды-испарители для возможности рекультивации используемых секторов.

#Атырау #НПЗ #птицы #Tazalyq

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