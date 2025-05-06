«Красные кнопки» для жалоб установили на казахстанских таможенных постах

Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

Комитет госдоходов продолжает внедрение человекоцентричного подхода и повышения качества оказываемых государственных услуг, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: КГД МФ РК

С этой целью на всех таможенных постах и в центрах таможенного оформления (ЦТО) размещена «красная кнопка» — QR-код, отсканировав который, граждане и участники внешнеэкономической деятельности могут напрямую обратиться к председателю КГД с описанием возникшей проблемы.

«Инструмент разработан для оперативного реагирования на затруднения, возникающие при получении таможенных услуг, а также для исключения случаев некорректного поведения со стороны работников», – отмечают в комитете.

Форма обращения проста и интуитивно понятна, её можно заполнить за несколько минут. При необходимости пользователь может оставить обращение анонимно.

«Мы стремимся к открытому и честному диалогу с гражданами и бизнес-сообществом. Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования. Призываем всех, кто сталкивается с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием, воспользоваться данной возможностью. Ваш голос важен для построения эффективной, прозрачной и клиентоориентированной системы таможенного администрирования. Только совместными усилиями государства и общества мы можем улучшить качество сервиса и уровень доверия», – говорится в тексте обращения.

#таможня #жалобы #кнопка #посты

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