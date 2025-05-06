Коллаж: КГД МФ РК

С этой целью на всех таможенных постах и в центрах таможенного оформления (ЦТО) размещена «красная кнопка» — QR-код, отсканировав который, граждане и участники внешнеэкономической деятельности могут напрямую обратиться к председателю КГД с описанием возникшей проблемы.

«Инструмент разработан для оперативного реагирования на затруднения, возникающие при получении таможенных услуг, а также для исключения случаев некорректного поведения со стороны работников», – отмечают в комитете.

Форма обращения проста и интуитивно понятна, её можно заполнить за несколько минут. При необходимости пользователь может оставить обращение анонимно.