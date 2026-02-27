В городе Уральск, в спортивном комплексе «Жайық Арена», в рамках поездки членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» в Западно-Казахстанскую область, состоялась встреча с креативной и активной молодежью, сообщает Kazpravda.kz

Делегацию возглавила заместитель Премьер-министра — Министр культуры и информации, заместитель председателя Общенациональной коалиции Аида Балаева. Участие также приняли участие депутаты Мажилиса и члены Комиссии по конституционной реформе, представители общественного сектора и экспертного сообщества.

Особый акцент в разговоре с представителями молодежных объединений, креативных индустрий, волонтерского движения, медиа и общественных организаций региона был сделан на том, что именно молодежь сегодня является ключевым адресатом многих норм проекта.

Аида Балаева подчеркнула, что действующая Конституция выполнила свою историческую миссию, а Новая Конституция направлена на переход к новой модели развития, основанной на образовании, науке, культуре и инновациях.

«Президент определяет обеспечение долгосрочной конкурентоспособности страны через развитие науки, технологий и образования как стратегическую задачу. Ведь по-настоящему успешное государство — это нация с сильным интеллектуальным потенциалом, высоким уровнем культуры и современным мышлением. В этом процессе ваша роль имеет особое значение. Поэтому закрепление в конституционных инициативах ключевых принципов в сфере науки и образования — свободы научного творчества, статуса ученого, признания образования неотъемлемым правом человека и гражданина — имеет стратегическое значение. Это долгосрочная ответственность государства перед будущими поколениями, системная инвестиция в качество нации, силу человеческого капитала и интеллектуальный потенциал страны», - сказала зампремьера.

Кроме того, Аида Балаева отметила, что в условиях стремительной цифровизации и развития искусственного интеллекта в проекте Конституции впервые закреплены нормы, касающиеся цифровой безопасности, защиты персональных данных и противодействия интернет-мошенничеству.

«В проекте новой Конституции нашел отражение вопрос защиты интеллектуальной собственности, находящийся под особым контролем Главы государства. Его закрепление на уровне Основного закона является наглядным подтверждением признания креативных индустрий самостоятельной и экономически значимой отраслью. Для молодежи, занимающейся искусством, наукой, цифровыми технологиями, дизайном, медиа и созданием культурного контента, это означает усиление правовых гарантий», - сказала А.Балаева.

Перед собравшимися также выступила Залина Алиева, заместитель руководителя молодежного крыла «Ассамблея жастары». Она рассказала о практической стороне молодежной вовлеченности – работе с детьми и проектами, укрепляющими межэтническое согласие, а также обозначила позицию молодежи по референдуму.

«Впереди референдум, понимаем его важность и хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем это решение. Я верю, что документ, который обеспечит защиту образования молодежи, их прав и творческой свободы, станет серьезным импульсом для дальнейшего развития. Сегодня молодежь и представители общественных организаций чувствуют ответственность и должны поддержать историческое развитие нашей страны», – сказала Залина Алиева.

Руководитель Региональной службы коммуникаций ЗКО, молодой поэт Адилет Орынбасаров подчеркнул, что осознанный выбор начинается с доверия к информации и активной позиции, а сам референдум – это личная ответственность каждого.

«В статье 3 Конституции четко указано: «Народ Казахстана является единственным источником государственной власти». Это означает, что важные решения, связанные с судьбой страны, определяются волей народа, и на каждого гражданина возлагается большая ответственность. Участие в референдуме – это не просто формальная процедура. Это гражданская позиция. Каждый голос важен. Каждый выбор является частью общего решения. Будущее не формируется само собой – мы создаем его своим сегодняшним выбором», – добавил Орынбасаров.

Кроме того, другие участники обсуждения также поддержали обновление Основного закона в соответствии с вызовами времени. Было отмечено, что проект Конституции отражает запрос на укрепление прав и свобод, развитие человеческого капитала и расширение возможностей для самореализации молодежи, а также фиксирует нормы, связанные с цифровой безопасностью, экологической ответственностью и укреплением общественной солидарности.

В завершение участники задали вопросы, обменялись предложениями и подчеркнули важность активного участия молодежи в республиканском референдуме 15 марта 2026 года, поскольку именно голос граждан определит дальнейший курс конституционного развития страны.