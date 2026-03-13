Креативное дрон-шоу

Технологии
3
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Свыше 500 беспилотников порадовали жителей и гостей города Конаева впечатляющими световыми композициями. Одна за другой в вышине появлялись красочные надписи: «Қазақстан», «Алматы облысы», Digital Nauryz, «Наурыз құтты болсын!».

фото пресс-службы акимата Конаева

Необычное представление привлекло тысячи зрителей – на центральную площадь Конаева горожане пришли семьями. Одним из самых волнующих моментов зрелищной программы стало изображение карты Казахстана, встреченное бурными овациями. Масштабное представление продолжили композиции, отражающие национальные ценности: шанырак – символ единства и благополучия, тюльпан – олицетворение весны и пробуждения природы.

Перед собравшимися выступили глава областного совета ветеранов Ерболат Турымбетов и председатель общественного совета Алматинской области Казыбек Дауталиев. По словам общественников, ключевым элемен­том дрон-шоу стали композиции, пропагандирующие патриотизм, укреп­ление единства народа. С помощью новейших технологий и световой анимации прозвучал также своеобразный призыв к предстоящему празднованию Наурыз мейрамы.

– Отрадно, что здесь собрались в основном молодые люди, – отметил Ерболат Турымбетов. – В республике созданы хорошие условия для самореализации молодежи, ее профессионального роста и вовлеченности в общественно-политические вопросы. Вам, подрастающему поколению, предстоит строить новый Казахстан, от вас зависит будущее страны и народа.

В свою очередь Казыбек Дауталиев поздравил собравшихся с наступающим праздником весеннего обновления. С давних пор
Наурыз связывают с началом новой жизни, новых надежд и успехов. Парад дронов завершился концертом с участием звезд отечественной эстрады.

#шоу #дроны #беспилотники #Конаева

