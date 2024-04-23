Кредит на свекровь тайно оформила невестка из ВКО

Мошенничество
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Невестка оформила кредит на свекровь и потратила все деньги, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Зайсанский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 67-летняя местная жительница. Она сообщила, что сноха тайно оформила на ее имя кредиты, которые в общей сумме составили свыше 2,5 миллиона тенге.

Как оказалось, в прошлом году на мобильный телефон невестки установили банковское приложение, где был доступ к счету пенсионерки. В период с декабря прошлого года по январь текущего года, оставшись без работы, девушка, с помощью приложения, оформила на имя свекрови три кредита, а деньги потратила на собственные нужды.

О случившемся потерпевшая узнала, когда в апреле получила пенсию намного меньше, чем обычно. Когда она начала разбираться в случившемся, выяснилось, что банк списал с ее пенсии оплату за кредиты, о которых она и не ведала.

«По факту мошенничества возбужденно уголовное дело. Подозреваемой грозит лишение свободы сроком до четырех лет, с конфискацией имущества»,  — подытожили в правоохранительных органах. 

#полиция #кредит #невестка #свекровь

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