​Кредитование идет в гору

Импульс для экономики



Национальный банк РК сообщил о росте кредитования банками экономики страны. Этот показатель на конец апреля 2019 года составил 12 566,7 млрд тенге, увеличившись за минувший месяц на 0,7%. При этом объем кредитов юридическим лицам уменьшился на 0,1%, до 7 029,5 млрд тенге, в то время как физическим лицам вырос на 1,9%, до 5 537,2 млрд тенге.

«Без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики составил 10,3%, или 1,1 трлн тенге», – отмечается в сообщении ведомства.

Клиенты казахстанских банков предпочитают брать финансовые средства в тенге, что сводит к минимуму валютные риски в условиях свободно плавающего обменного курса. Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 0,9% до 10 102,8 млрд тенге. В результате их удельный вес на конец апреля 2019 года составил 80,4%, в сравнении с 80,3% месяцем ранее.

По информации Национального банка, кредитование субъек­тов малого бизнеса за месяц увеличилось на 1,3%, до 2 220,9 млрд тенге, что составляет 17,7% от общего объема. Рост по линии МСБ соответствует тенденции увеличения вклада предпринимательства в экономику страны.

Как было отмечено на минувшей неделе в ходе заседания Совета национальных инвесторов, число действующих субъектов малого и среднего бизнеса в ­Казахстане только за 2018-й выросло на 11% и составило 1,3 млн. Объем продукции МСБ вырос на 14%, а его доля в экономике увеличилась за прошедший год с 25,6% до 28,3%.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме 15%), торговля (13,5%), строительство (5,8%) и транс­порт (3,9%).

По информации Нацбанка, в апреле 2019 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в нацио­нальной валюте, не изменилась и равняется 12%, а ставка по кредитам населению составила 18,5%.

На депозитном рынке без перемен

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец апреля 2019 года составил 17 146,6 млрд тенге, продемонст­рировав незначительное сокращение – на 0,4% – в сравнении с предыдущим месяцем. Депозиты юридических лиц снизились на 0,9% до 8 676,4 млрд тенге, это снижение было частично компенсировано ростом вкладов физических лиц – на 0,2%, до 8 470,1 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 0,6%, до 10 119,3 млрд тенге, тогда как депозиты в иностранной валюте за этот же период снизились на 1,7% до 7 027,3 млрд тенге.

Таким образом, уровень долларизации депозитной системы Казахстана на конец апреля 2019 года составил 41% в сравнении с 48,4% в декабре 2018 года.

Банки демонстрируют стабильность

Ситуация в банковском секторе, по оценкам регулятора, остается стабильной и характеризуется умеренным ростом кредитования, высоким уровнем свободной ликвидности банков и значительным запасом собственного капитала.

По состоянию на 1 мая 2019 года банковский сектор РК представлен 28 банками. Их совокупные активы с начала года снизились на 2,7% и составили на 1 мая 24,6 трлн тенге. Снижение активов обусловлено продажей портфеля сельскохозяйственных кредитов АО «Цеснабанк» в АО «Фонд проблемных кредитов» на сумму 604 млрд тенге.

В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 48,7%, портфель ценных бумаг – 23,3%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 12,4%. Ссудный портфель банков с начала 2019 года сократился на 4,3% до 13,2 трлн тенге, что также связано с оздоровлением АО «Цеснабанк».

Уровень займов с просрочкой платежей свыше 90 дней сохраняется на низком уровне и по состоянию на 1 мая 2019 года составляет 1,2 трлн тенге, или 8,9% совокупного ссудного порт­феля. При этом провизии по ссудному портфелю, созданные для покрытия возможных потерь по проблемным кредитам, сформированы в размере 2,3 трлн тенге, что составляет 17,6% от ссудного портфеля. На начало 2019 года провизии банков сос­тавляли 1,8 трлн тенге, или 12,9% от портфеля.

Совокупный собственный капитал банковского сектора на 1 мая 2019 года составил 3,8 трлн тенге. Коэффициенты достаточности капитала банковского сектора находятся существенно выше нормативных значений. Так, показатели достаточнос­ти совокупного регуляторного капитала составляют 22,7% при минимальном значении 8%, коэффициент достаточности основного капитала – 17,3% при минимуме 5,5%.

В рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора со стороны банков-участников опережающими темпами выполняются требования по списанию проб­лемных займов, формированию провизий и улучшению качества активов. Так, за 2018 год и I квартал 2019-го в рамках планов мероприятий банками-участниками сформированы провизии на сумму 465 млрд тенге, или 75,6% от планового уровня доформирования провизий.

За счет созданных провизий списано проблемных займов на сумму 810,5 млрд тенге. Также проведены мероприятия по улучшению качества активов и возврату задолженности на сумму более 1,1 трлн тенге. В целом проводимая банками – участниками программы работа по улучшению качества ссудных портфелей ­позволила им выдать новые займы на сумму 1,5 трлн тенге.