Кредиты на 35 млн тенге оформила на клиентов сотрудница банка в Аягозе

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Она оформляла товарные кредиты и перечисляла деньги клиентов на свой счет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДУИС области Абай

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Как выяснилось, девушка подавала онлайн-заявку для оформления кредитов и, оформив нужную сумму, переводила деньги на свой банковский счет. Клиентам же говорила, что им было отказано в оформлении кредита.  Жители города оформляли товарные кредиты на сумму от 200 тыс. до 2 млн тенге.

Таким образом девушка обманула 29 жителей Аягоза, причинив им материальный ущерб на общую сумму более 35 млн тенге.

Суд признал её виновной по уголовной статье "Мошенничество" и назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.

Учитывая, что осужденная имеет троих несовершеннолетних детей, исполнение наказание было отсрочено на полтора года.

– Осужденная состоит на учете службы пробации Аягоза, с ней постоянно ведется работа психологического и воспитательного характера. Она трудоустроена, и с получаемой заработной платы оплачивает иски, – рассказал начальник службы пробации Аягоза Ермек Калиев.

#банк #кредиты #сотрудница #мошенница #Аягоз #клиенты

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