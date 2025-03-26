Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде

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Встреча продлилась больше 12 часов. Участники трижды уходили на перерыв

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Москва выпустила заявление по итогам экспертных консультаций с Вашингтоном, состоявшихся накануне в Эр-Рияде. Текст приводит пресс-служба Кремля, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечает ТАСС, встреча продлилась больше 12 часов. Участники трижды уходили на перерыв и потом продолжали диалог.

По данным информагентства, российскую делегацию возглавляли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

#переговоры #заявление #Кремль #Эр-Рияд

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