Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде

Встреча продлилась больше 12 часов. Участники трижды уходили на перерыв

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Москва выпустила заявление по итогам экспертных консультаций с Вашингтоном, состоявшихся накануне в Эр-Рияде. Текст приводит пресс-служба Кремля, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечает ТАСС, встреча продлилась больше 12 часов. Участники трижды уходили на перерыв и потом продолжали диалог.

По данным информагентства, российскую делегацию возглавляли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.