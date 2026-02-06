Всего за четыре года работы птицефабрика ТОО «Прима құс» из Уйгурского района стала одним из ведущих в республике комплексных предприятий птицепрома. Здесь выращивают цыплят-бройлеров, выпускают куриные полуфабрикаты, колбасные изделия, окорочка и многое другое.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

В активе крупнейшего в районе налогоплательщика две откормочные площадки, инкубатор, цех убоя и переработки мяса птицы, комбикормовый завод. Налажен полностью безотходный замкнутый производственный цикл. В цехах установлено современное оборудование, ведется строительство третьей очереди птицефабрики. Предприятие оснащено также лабораторией, осуществляющей контроль качества сырья и готовых продуктов.

Дальнейшее развитие инвестицион­ного проекта осуществляется при поддержке Банка развития Казах­стана и нацкомпании KazakhExport. В ближайших планах птицеводов – увеличение объема выпуска продукции с нынешних 26 тыс. до 70 тыс. тонн в год, а также ввод в эксплуатацию элеватора.

По словам представителя ТОО «Прима кұс» Анастасии Покатович, на птицефабрике действует многоступенчатая система дезинфекции помещений, каждый цыпленок проходит строгий ветеринарный конт­роль. В рационе птиц нет вредных химикатов, их кормят кукурузой и пшеницей, поят чистой артезианской водой, добываемой из термального (а значит, чистого в микробиологическом отношении) источника на глубине 200 метров.

Ежегодно растет спрос на продукцию предприятия, отвечающую меж­дународным стандартам качества. По итогам прошлого года доля экспорта составила свыше 38% от общего объе­ма производства.

В настоящее время поставки мяса птицы, колбас и полуфабрикатов осуществляются в Узбекистан, Россию, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан. В перспективе планируется выход на рынки Китая и Монголии.

Коллектив птицекомплекса насчитывает 750 человек, с завершением строительства новых производственных линий будет создано дополнительно около 500 рабочих мест. Но уже сегодня компания играет роль градообразующего предприятия для районного центра Чунджи и окрестных сел.