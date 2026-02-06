Крепнет птицепром

Сельское хозяйство
10
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Всего за четыре года работы птицефабрика ТОО «Прима құс» из Уйгурского района стала одним из ведущих в республике комплексных предприятий птицепрома. Здесь выращивают цыплят-бройлеров, выпускают куриные полуфабрикаты, колбасные изделия, окорочка и многое другое.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

В активе крупнейшего в районе налогоплательщика две откормочные площадки, инкубатор, цех убоя и переработки мяса птицы, комбикормовый завод. Налажен полностью безотходный замкнутый производственный цикл. В цехах установлено современное оборудование, ведется строительство третьей очереди птицефабрики. Предприятие оснащено также лабораторией, осуществляющей контроль качества сырья и готовых продуктов.

Дальнейшее развитие инвестицион­ного проекта осуществляется при поддержке Банка развития Казах­стана и нацкомпании KazakhExport. В ближайших планах птицеводов – увеличение объема выпуска продукции с нынешних 26 тыс. до 70 тыс. тонн в год, а также ввод в эксплуатацию элеватора.

По словам представителя ТОО «Прима кұс» Анастасии Покатович, на птицефабрике действует многоступенчатая система дезинфекции помещений, каждый цыпленок проходит строгий ветеринарный конт­роль. В рационе птиц нет вредных химикатов, их кормят кукурузой и пшеницей, поят чистой артезианской водой, добываемой из термального (а значит, чистого в микробиологическом отношении) источника на глубине 200 метров.

Ежегодно растет спрос на продукцию предприятия, отвечающую меж­дународным стандартам качества. По итогам прошлого года доля экспорта составила свыше 38% от общего объе­ма производства.

В настоящее время поставки мяса птицы, колбас и полуфабрикатов осуществляются в Узбекистан, Россию, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан. В перспективе планируется выход на рынки Китая и Монголии.

Коллектив птицекомплекса насчитывает 750 человек, с завершением строительства новых производственных линий будет создано дополнительно около 500 рабочих мест. Но уже сегодня компания играет роль градообразующего предприятия для районного центра Чунджи и окрестных сел.

#регионы #экспорт #птицефабрика

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Мир посредством диалога
Обеспечивая практическую направленность реформ
Для достижения взаимовыгодных результатов
Безопасность, здоровье, образование
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Большие возможности и востребованный потенциал
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Кошкина любовь
Перестановки в полиции Шымкента
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Дали служебное жилье
Госзакупки без «гонки на дно»
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Промышленный тепличный комплекс стоимостью 42 млрд тенге за…
Розы с «сюрпризом»: более 50 тысяч опасных цветов не пропус…
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Деньги на посевную выдали в январе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]