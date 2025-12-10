Мероприятие было направлено на формирование культуры бесконфликтного общения, укрепление патриотического духа и знакомство молодежи с особенностями военной службы. Военнослужащие тепло встретили гостей и познакомили их со своей повседневной жизнью.

«Для ребят провели экскурсию по территории части, показали спальные помещения и залы для занятий физической подготовкой, – сообщили в военчасти. – Особый интерес у детей вызвала демонстрация образцов военной техники и вооружения, а также рассказ о правилах их использования».

Важным моментом стала встреча с кинологами. Служебные собаки продемонстрировали навыки в поисковых операциях и выполнении команд по задержанию условного нарушителя. Ребята также посетили столовую, где смогли увидеть процесс приготовления пищи и узнать о рационе солдат.

Большое впечатление на них произвел уголок памяти, посвященный обладателю ордена «Айбын» III степени Айбату Аманову. Его история стала наглядным примером истинного патриотизма, мужества и самоотверженности.

В завершение встречи воспитанники центра «Айналайын» выразили благодарность военнослужащим, исполнили патрио­тические стихи. Их искренние слова о любви к Родине тронули сердца присутствующих и создали атмосферу единства и гордости за страну. Психолог центра «Жанұя» выступила с лекцией о профилактике насилия и культуре безопасного общения, показала тематический видеоролик, вызвавший живой отклик среди слушателей.

День открытых дверей стал для ребят важным и вдохновляющим событием, позволившим прикоснуться к миру воинской чести, дисциплины и служения Отечеству. Подобные встречи укрепляют связь между молодежью и вооруженными силами, формируют уважение к военным профессиям и воспитывают чувство ответственности за будущее страны.