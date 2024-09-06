Сделать акционером банка пообещали мошенники жительнице Шымкента

Правоохранители установили дропперов с помощью современных цифровых технологий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В Шымкенте была раскрыта серия интернет-мошенничеств, затронувших несколько жителей города. Основной подозреваемый действовал совместно с дропперами — лицами, обналичивавшими деньги, полученные мошенническим путем.

Одна из жертв оказалась в ловушке мошенников, которые обещали ей стать акционером известного банка.

Женщина перевела 500 тысяч тенге на указанный счет, но акций так и не получила, а деньги были украдены. В другом случае мошенники разместили в Instagram объявление о продаже дорогостоящего телефона по чрезвычайно низкой цене.

Потерпевшая перевела 683 тысяч тенге, но обещанный телефон так и не был доставлен.

Криминалистам МВД удалось установить дропперов и выйти на главного подозреваемого. Все похищенные средства были возвращены пострадавшим. Возбуждено уголовное дело.