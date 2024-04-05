Кристина Гуляс свободно говорит по-казахски с 12–13 лет, а помогли ей друзья и соседи

Родители Кристины перееха­ли в Жезказган тогда еще из Целинограда, это сегодня город является столицей и носит название Астана.

– Мама по национальности белоруска, папа – русский, – рассказала она. – Мы жили в поселке Кенгир, что рядом с Жезказганом. Все наши соседи, друзья, моя близкая подруга – казахи, общение с ними помогло в изу­чении языка.

Мама Кристины тоже понимает казахский, но говорит не так свободно. Когда соседи и знакомые обращаются к ней, отвечает как может.

– Она понимает речь, но сама говорит простыми фразами, порой без окончаний и суффиксов, что не мешает ей объясниться с человеком, – говорит моя собеседница. – Ошибки – это ерунда, все приходит с практикой, хотя некоторые люди думают, что их будут высмеивать за акцент или неправильно подобранные слова. Мы с мамой всегда могли говорить свободно, никто не критиковал, не подшучивал. И сегодня казахский язык мне очень помогает по жизни. Буквально везде – на почте, в магазинах, поликлинике. Особенно если надо что-то побыстрее сделать, то мой казахский как «тяжелая артиллерия».

У Кристины Гуляс сейчас своя семья: муж – казах по национальности, вместе воспитывают двух дочерей. В семье они говорят на двух языках.

– Дома с дочерьми на родном языке говорит папа, – отметила она. – Он же рассказывает им о традициях, религии. Мой супруг верующий, читает намаз, поэтому сам учит их молитве, объясняет, что и зачем. Конечно же, мы соб­людаем все важные традиционные обряды. Но если говорить об общении в целом, уверена, что в будущем наши дети будут легко общаться на двух языках.

Сегодня многие люди хотели бы изучить казахский язык. По мнению Кристины Гуляс, чтобы выучить, надо его слышать и слушать, ведь зубрежка не всегда помогает.

– Если есть трудности с общением, то начинающим советую смотреть детские мультфильмы на казахском языке, – говорит она. – Для примера могу привести дочь своих соседей. Они казахи, говорят только на родном языке, а ребенок прекрасно общается по-русски, потому что смотрит мультфильмы на русском языке. Да еще и говорит чисто. Порой такие интересные слова и выражения выдает, что взрослые удивляются.

Дети Кристины учатся в школе, потому она часто вспоминает свои школьные годы, начальные классы, учителей. Тогда ей тоже было сложно начинать учить язык, часто просила преподавателя объяснить то, что не поняла. И только общение с друзьями помогло в учебе.

– Я вспоминаю падежи, окончания, как не могла понять, что к чему, – говорит Кристина Гуляс. – Но и сегодня начинать с азов не легче, много новых слов появилось.

Сегодня много говорят о том, как важно знать государственный язык. Нельзя с этим не согласиться, однако многие люди жалуются на сложности с поиском подходящих курсов, говорят, что тяжело и методика не для новичков.

– Мне тоже интересно, порой хочу сама сходить, посмотреть, как сегодня преподается казахский, сравнить со школьной программой моего детства, – завершает Кристина разговор. – Дело не только в любопытстве. Мне кажется, что на курсах я смогу узнать много нового. Желающим выучить язык я бы посоветовала не откладывать дела в долгий ящик, ведь пока не попробуешь, нет смысла переживать, что что-то не получится.