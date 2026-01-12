В Бишофту - городе в 45 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы — прошла церемония начала строительства будущего флагмана африканской авиации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Dar Group

Здесь возведут международный аэропорт Бишофту (Bishoftu International Airport, BIA), который станет самым масштабным и дорогим авиационным проектом на континенте. Общая стоимость строительства оценивается в 12–12,5 миллиардов долларов.

Инициатором проекта выступает Ethiopian Airlines. Новый аэропорт задуман как стратегическая альтернатива перегруженному аэропорту Боле и в перспективе сможет обслуживать до 110 миллионов пассажиров в год. Уже на первом этапе его пропускная способность составит 60 миллионов пассажиров ежегодно.

Архитектурную концепцию разработали Dar Group совместно с Zaha Hadid Architects. Облик терминалов вдохновлен культурным и природным наследием страны: в проекте отражена символика четырех регионов Эфиопии, а композиционным центром станет Великая рифтовая долина. Помимо авиационной функции, комплекс должен стать драйвером экономического роста — его соединят со столицей новый скоростной автобан и высокоскоростная железная дорога.

Технические характеристики проекта продолжают уточняться. В текущих официальных документах фигурируют четыре взлетно-посадочные полосы (ВПП) и перрон, рассчитанный на 270 воздушных судов, хотя ранние концепции допускали расширение до шести ВПП. На подготовительный этап уже выделено свыше 600 миллионов долларов, а активная фаза строительства запланирована на август 2026 года.

Для Эфиопии этот проект — ключевой шаг к формированию крупнейшего авиационного узла, связывающего Африку с Европой и Азией.