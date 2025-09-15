Крупнейший швейцарский банк UBS может переехать в США на фоне недовольства руководства банка новыми финансовыми требованиями со стороны швейцарского правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: А.Аманжолова

«Как стало известно, банковский гигант UBS усиливает угрозы покинуть Швейцарию и обосноваться в США, что является радикальным ответом швейцарским регуляторам, предложившим финансовому гиганту новые обременительные требования к капиталу», - пишет издание New York Post со ссылкой на источники.

Речь идет о новых требованиях властей, согласно которым UBS должен увеличить размер своей подушки безопасности на 26 миллиардов долларов - колоссальную сумму, которая, по опасениям банка, сделает невозможным его конкурентоспособность на мировом рынке.

По словам людей, знакомых с ситуацией, руководители UBS недавно даже встречались с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Представитель пресс-службы UBS отказался от комментариев, но не стал отрицать встречи с представителями Трампа по поводу потенциальной новой штаб-квартиры в США.