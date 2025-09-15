Крупнейший швейцарский банк UBS может переехать в США на фоне недовольства руководства банка новыми финансовыми требованиями со стороны швейцарского правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
«Как стало известно, банковский гигант UBS усиливает угрозы покинуть Швейцарию и обосноваться в США, что является радикальным ответом швейцарским регуляторам, предложившим финансовому гиганту новые обременительные требования к капиталу», - пишет издание New York Post со ссылкой на источники.
Речь идет о новых требованиях властей, согласно которым UBS должен увеличить размер своей подушки безопасности на 26 миллиардов долларов - колоссальную сумму, которая, по опасениям банка, сделает невозможным его конкурентоспособность на мировом рынке.
По словам людей, знакомых с ситуацией, руководители UBS недавно даже встречались с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Представитель пресс-службы UBS отказался от комментариев, но не стал отрицать встречи с представителями Трампа по поводу потенциальной новой штаб-квартиры в США.