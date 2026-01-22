Крупнейший ледовый комплекс в Центральной Азии открыли в Конаеве

Общая вместимость спортивного объекта составляет 3 200 человек

Фото: Комитет индустрии туризма Минтуризма

В Конаеве открыт зимний спортивно-развлекательный комплекс ASP Arena - многофункциональный объект, не имеющий аналогов в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет индустрии туризма Минтуризма

Комплекс объединяет крупнейшую в Центральной Азии ледовую арену с развитой спортивной, развлекательной и зрительской инфраструктурой, формируя новую точку притяжения для жителей и гостей страны.

Площадь ледового поля ASP Arena составляет порядка 20 600 кв м, что позволяет проводить соревнования международного уровня, массовые сеансы катания и крупные шоу-программы.

Общая территория комплекса достигает 63 гектаров, на которых размещены гостиничный блок, зрительские зоны, рестораны, картинговая трасса и объекты досуга. Зрительская инфраструктура комплекса рассчитана на одновременное пребывание до 3 200 человек.

Особое внимание в ASP Arena уделено массовому катанию.

Для гостей действует следующий график:

- будние дни (понедельник–пятница) — с 10:00 до 23:00 (три сеанса);

- выходные и праздничные дни — с 09:00 до 00:00 (четыре сеанса).

На территории комплекса доступна аренда коньков, что делает катание удобным и доступным для посетителей любого возраста и уровня подготовки.

Реализация проекта ASP Arena в Конаеве вносит вклад в развитие спортивной инфраструктуры, событийного туризма и индустрии развлечений Казахстана, укрепляя позиции страны как площадки для крупных международных мероприятий.

#открытие #Конаев #ASP Arena #ледовый комплекс

