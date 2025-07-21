Его площадь уже превысила 38 тысяч гектаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Площадь крупнейшего в этом году пожара в Орегоне превысила 38 тысяч гектаров, сообщает телеканал NBC со ссылкой на пожарных.

«Крупнейший в этом году лесной пожар страны выжег более 95740 акров», - отмечает телеканал.

Подчеркивается, что, если площадь пожара Крэм в Орегоне превысит 100 тысяч акров, то он станет первым в 2025 году мегапожаром для США.

В борьбе с огнем задействованы более 900 пожарных, пламя локализовано на 49%.

Телеканал указывает, что с начала года в США зарегистрирована почти 41 тысяча природных пожаров, это рекорд за как минимум десять лет.

Ранее сообщалось о мощных лесных пожарах в канадской Манитобе. Тогда токсичный дым достиг территории США.

Также в начале июля крупные лесные пожары были зафиксированы в Турции, Испании и Франции.